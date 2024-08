Olimpija in Celje tudi za evropsko pomlad

Dan po zgodovinskem četrtku za slovenski klubski nogomet je evforijo v Ljubljani in Celju podžgal še žreb tekmecev v konferenčni ligi. Olimpija in Celje lahko upravičeno sanjata tudi o evropski pomladi. Evropska jesen se bo začela 3. oktobra, končala pa 19. decembra. Napredovalo bo 24 najboljših od 36 klubov.

23.666 privržencev nogometa se je zbralo na treh tekmah v Ljubljani, Mariboru in Celju.

Natančen spored bo znan danes, toda v ljubljanskem in celjskem nogometnem taboru so lahko zadovoljni z razpletom računalniškega žreba. Olimpija bo v Stožicah gostila avstrijski LASK, belgijski Cercle Brugge in severnoirski Larne, v gosteh pa bo igrala proti nemškemu Heidenheimu, finskemu HJK in poljski Jagiellonii, ki bo gostovala tudi v Celju. Celjani bodo gostili še turški Bašakšehir iz Istanbula, valižanski The New Saints, gostovali pa bodo pri na papirju najmočnejšemu Betisu iz Seville, lanskemu tekmecu v kvalifikacijah za konferenčno ligo portugalski Vitorii Guimaraes in ciprskemu Pafosu.

Olimpijina navdušujoča predstava nikogar v polnih Stožicah ni pustila ravnodušnega. Avtor renesančne Olimpije je trener Victor Sanchez. Njegova taktična mojstrovina je ujela v zanko nepripravljene in neresne Rečane. Z obrambno postavitvijo 4-4-2 je bila zvezna vrsta zgoščena in je tekmecem ukradla organizacijo igre in pot do napadalcev, z napadalno, ki se je v 4-2-4 ali 4-2-3-1 spreminjala s Sanchezovima odkritjema, 25-letnim Brazilcem Thalissonom in 19-letnim domačim fantom Dinom Kojićem, pa je dosegel popolnost. Prav vsi koleščki v Olimpijinem kolesju so delovali brezhibno, učinkovito, konkretno, spektakularno.

Povratne tekme kvalifikacij za KL Olimpija – Rijeka 5:0 – skupno 6:1 (12.616 gledalcev; Florucz 2., Thalisson 13., 45., Kojić 35., Pedro Lucas 47.); Celje – Pjunik 4:1 – 4:2 (2900 gledalcev: Nemanič 22., Bobičanec 41./11-m, Kučys 73., 85.; Cociuc 63./11-m; rdeča kartona: Kvesić 49., 2/RK; James 10.); Maribor – Djurgarden 0:1 – 0:2 (8150 gledalcev; Hümmet 4.; rdeči karton: Vidmar 60., 2/RK).

Albert (srečni) Riera

»Konkvistador« Albert Riera ima zdaj odprte roke za selekcijo pri Celju po svojih merilih. »Pripeljali so me zato, da moštvo postane zmagovalno. Ob vrnitvi je bila zmešnjava,« je ob izlivu čustev med drugim povedal Majorčan, ki je v hodu čistil in značajsko spreminjal moštvo, tekmoval, izgubljal in zmagoval. Hodil je po robu. Od padca v prepad ga je rešil napadalec, ki ima v Celju tudi veliko kritikov, toda Armandas Kučys je poletje končal kot najboljši strelec in junak odločilne tekme proti Pjuniku. Postavni Litovec ima le 21 let in je tudi potencial za zaslužek. Riera je napovedal boj za prvaka: »Naslednjo sezono bomo resnično pripravljeni za naskok na ligo prvakov.«

Albert Riera v Celju pluje naprej. FOTO: facebook/NK Celje

Sinočnji derbi z dna lestvice v Lendavi je bil uvod v 7. krog 1. SNL. Bravo proti Radomljam še ne namerava prepustiti vodilni položaj, v Ljudskem vrtu se začenja nova sezona za vijolične. Evropa je preteklost, sedanjost in realnost je domača fronta. Zanimivo bo videti, s kom, kam in kako bo Ante Šimundža vodil moštvo po napovedanem prevzemu turškega šovbiznismena Acuna Ilicalija. Novo poglavje bodo Mariborčani začeli brez prvega strelca Arnela Jakupovića, ki je prestopil k hrvaškemu Osijeku.