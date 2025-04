Že 36. mednarodni mladinski pevski festival je vrhunec dosegel minulo soboto, ko je v dvorani Zlatorog ob spremljavi Pihalnega orkestra Glasbene šole Celje pod vodstvom Gašperja Salobirja zapelo 5000 mladih. Ob tem dogodku, poimenovali so ga Zborovski bum, so podelili priznanja in nagrade 12 zborom iz Slovenije, Češke, Italije, Madžarske, Nemčije in Srbije, mlade pa je nagovorila tudi predsednica države dr. Nataša Pirc Musar. Festival se je v nedeljo sklenil s pevskim sprehodom po knežjem mestu. »Začeli smo z nekoliko lažjim programom in postopoma dvigovali zahtevnost.« Za konec Dan ljubezn...