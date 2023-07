Ognjenik čaka na izbruh Tadeja Pogačarja

Po dveh velikih pirenejskih bitkah, v katerih sta kolesarske udarce izmenjala prva favorita Tadej Pogačar (UAE) in Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), so v 7. etapi Toura na svoj račun prišli sprinterji in še tretjič je bil najmočnejši Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck). Belgijski as si bo danes morda prikolesaril poker zmag, v jutrišnji 9. etapi pa se bo moral umakniti borcem za rumeno majico. Na vrsti bo Puy de Dome, legendarni vzpon na ognjenik, ki spi že 35 let.

Zadnji pravi izbruh ognjenika v Centralnem masivu se je zgodil pred več kot 10.000 leti, leta 1988 pa ga je nazadnje obiskala karavana Toura, ki je bila pred tem njegova redna gostja. Tudi leta 1986, ko ga je na dirki prekolesaril edini Slovenec doslej, Primož Čerin. »Tega klanca se dobro spomnim, ker so me ves teden strašili z njim. Češ, kako je zahteven, ker ga vidiš že od daleč, ko kolesariš proti njemu. To drži, zanimiv pa je tudi, ker je cesta speljana okoli gore in jo prevoziš z vseh strani. Klanec je v zadnjem delu strm, vzpon lahko še oteži pripeka, če se na cesto upre sonce, se nimaš kam skriti pred njim,« je Čerin orisal 13,3 km dolgi klanec, ki peklenski postane v zadnjih 4,3 km, kjer naklon nikoli ne pade pod 11 odstotkov.

Dnevna forma in taktika

Čerin je v 21. etapi Toura 1986 zasedel 48. mesto 7:43 za zmagovalcem, švicarskim ubežnikom Erichom Mächlerjem, in 1:43 za nosilcem rumene majice Gregom Lemondom. Koga tokrat prvega pričakuje na vrhu? »Morda bomo videli dve dirki v eni, med ubežniki za etapno zmago in med favoriti v skupnem seštevku za dragocene sekunde. Kateremu bolj ustreza? Tistemu, ki bo imel najmočnejše noge. Čeprav se govori, da Jonasu bolj ustrezajo dolgi in strmi klanci, to ne drži. Med njim in Tadejem odloča dnevna forma in to, kako se ekipi taktično lotita etape. Pogačar je v prednosti, če njegova ekipa ne dela napak. Ker je hitrejši v zaključkih, ima možnost, da le sledi Vingegaardovim napadom in ga premaga v zadnjih metrih,« je večjo Pogačarjevo raznovrstnost izpostavil Čerin.

Kako je videl različna razpleta v Pirenejih, v 5. etapi, v kateri je Vingegaard ugnal Pogačarja za minuto, in v 6., v kateri je Slovenec vrnil udarec in prepolovil zaostanek, ki zdaj znaša 25 sekund? »V 5. etapi je za ekipo UAE šlo vse narobe, napaka je bila, da so v pobeg spustili 36 kolesarjev iz vseh ekip. Vso etapo so bili pod pritiskom, Tadej pa je imel morda slab dan. Že v naslednji etapi se je obrnilo. Pri Jumbu Vismi so sestavili napadalno taktiko, niso pa se znali prilagoditi stanju na cesti. Morali bi opaziti, da je Tadej boljši kot dan prej, vendar so načrt izpeljali do konca. Izkazalo se je, da je Pogačar najmočnejši in s pridom je izkoristil delo Vingegaardove ekipe, ki ga je pripeljala v zanj idealen položaj,« Čerin stavi na karte, ki jih pred nadaljevanjem v rokah drži Pogačar.