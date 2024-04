Oblak je doma gospodar

Ritem nogometnih tekem v Evropi je naporen, zbitemu koledarju so se v tem tednu pridružili še evropski pokali. Nogomet je pač industrija, tudi za navijače, kolesje zabave in športa pa nima dopusta, vedno se mora vrteti naprej in ustvarjati denar. Kdo pa bo ustvaril prednost v uvodnih četrtfinalnih dvobojih sredinega sporeda lige prvakov ob 21.uri, v medsebojnem paru PSG ali Barcelona oziroma Atletico Madrid ali Borussia Dortmund?

Vsa čast Janu Oblaku, a v sporedu elitnega tekmovanja za tretji dan tega tedna moramo pri napovedi prednost dati obračunu težkokategornikov Paris Saint-Germaina in Barcelone. Trener žermanistov Luis Enrique bo svoje varovance vodil proti nekdanjemu klubu, bil je tako igralec kot trener katalonskega velikana. Asturijec iz Gijona je bil glavni strokovnjak Barcelone, ko je ta marca leta 2017 kot prvi klub v zgodovini lige prvakov v povratni tekmi osmine finala, ravno na račun PSG, nadomestila štiri zadetke zaostanka s prvega dvoboja (0:4, 6:1).

Katalonci na zadnjih petih gostujočih dvobojih v vseh tekmovanjih niso bili poraženi, a proti PSG so na šestih soočenjih v Parizu v izločilnem delu LP vknjižili le eno zmago (še dva remija in trije porazi). Na zadnjih enajstih gosdovanjih v končnici lige prvakov so denimo le enkrat slavili ter zbrali še po pet neodločenih izidov in porazov. Na Parku princev bomo videli dva (strelska) princa, Kylian Mbappe je na 60 uradnih tekmah za Parižane v letošnji sezoni zabil 40 golov, proti Barceloni je v LP na dveh tekmah zadel štirikrat. Poljak v Kataloniji Robert Lewandowski je tretji najboljši strelec v zgodovini lige prvakov, na 118 tekmah je zbral 94 golov.

Obeta se kup golov

Če je prej omenjeni dvoboj težkokategorni, pa je obračun madridskega Atletica in dortmundske Borussie v žargonu nogometnega »boksa« tisti poltežke kategorije. Moštvo Jana Oblaka je v ligi prvakov v letošnji sezoni v formi, od osmih srečanj jih je dobilo pet, dvakrat se je razšlo brez zmagovalca in enkrat izgubilo. Proti nemškim klubom doma v dvanajstih obračunih še ni bilo poraženo (osem zmag, štirje remiji). Atleticov trener Diego Simeone tudi na domačem igrišču v izločilnem delu lige prvakov še ni izgubil dvoboja, pri desetih zmagah in šestih neodločenih izidih so žimničarji tudi dvanajstkrat mrežo ohranili nedotaknjeno.

Borussia ni »domača« na Pirenejskem polotoku. V zadnjih osemnajstih »delovnih obiskih« Španije je zbrala le tri zmage, pet remijev in deset porazov. Pet porazov je zabeležila na zadnjih osmih soočenjih. Gledalci na Atleticovih zadnjih sedmih domačih tekmovalnih obračunih še niso doživeli, da v prvem polčasu ne bi videli zadetka.