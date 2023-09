Nogometni superzvezdnik se ne šali: zabijal kot za stavo, na lestvici pa je pred vsemi

Branilci naslova v angleški ligi, nogometaši Manchester Cityja, tudi na začetku nove sezone kažejo, da ne mislijo prepustiti statusa najboljše angleške ekipe. Evropski prvaki so na četrti tekmi še četrtič zmagali, s 5:1 so doma ugnali Fulham, z zmago pa se vrnili na prvo mesto prvenstvene razpredelnice. Pred še naprej prepričljivim Tottenhamom in West Hamom imajo dve točki prednosti.

Večji del prvega polčasa je kazalo, da se bo Manchester kljub premoči mučil z Londončani. Po podaji Erlinga Haalanda ga je sicer v 31. minuti Julian Alvarez popeljal v vodstvo, toda že dve minuti pozneje so gostje po kotu izenačili. Nathan Ake je v sodniškem dodatku prvega dela dosegel drugi zadetek za City, nato pa je v drugem polčasu na sceno spet stopil Haaland. Dosegel je tri gole, enega iz enajstmetrovke, s tem pa dokazal, da bo tudi letos glavno orožje prvakov.

Tottenham visoko zmagal

Za zdaj odlične predstave kaže tudi Tottenham, ki ga je pred sezono zapustil zvezdnik Harry Kane. Tokrat je s kar 5:2 zmagal na gostovanju pri Burnleyju, ki je sicer povedel z 1:0, a nato le spremljal strelske vaje gostujočih igralcev. Predvsem Južnokorejca Heung-min Sona, ki je tako kot Haaland v Manchestru zabeležil »hat trick«. Preostala gola za Londončane sta dosegla James Maddison, letošnja okrepitev, ter Cristian Romero.

Tri gole je v tem krogu vpisal tudi napadalec Brightona Evan Ferguson, njegova ekipa je za tretjo zmago sezone s 3:1 premagala letos neprepričljivi Newcastle.

Nadaljuje pa se agonija Chelseaja, ki je na domačem igrišču izgubil proti Nottingham Forestu, edini gol na tekmi je v 48. minuti vknjižil Anthony Elanga, ki je v igro vstopil on koncu prvega polčasa.

Tekmi med Sheffield Unitedom in Evertonom ter Brentfordom in Bournemouthom sta se končali z izidom 2:2.