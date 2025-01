Nika Prevc samozavestna: Rumene majice ne dam več

Na prvi od treh tekem na srednji skakalnici v Zau na Japonskem je Nika Prevc postavila stvari na svoje mesto. Z zmago, že peto v sezoni in skupno dvanajsto v svetovnem pokalu, je branilka velikega kristalnega globusa po dveh mesecih znova prevzela vodstvo v skupni razvrstitvi.

Po uvodni seriji je bila Prevčeva z najdaljšim skokom (94,5 m) še druga za Norvežanko Theo Minyan Bjørseth (91,5 m), ki ji je najboljši nastop prvega »polčasa« uspel z nižjega zaletišča, v finalu pa je naša šampionka vnovič pokazala, kaj vse tiči v njenih nogah. Po silovitem odrivu je bila hitro v položaju za letenje, ki je bilo v nasprotju z večino njenih skokov v tej zimi precej mirno, zato je bilo kmalu jasno, da bo šlo zelo daleč. Toda sama je bila – če sodimo po manjših težavah ob pristanku – vseeno verjetno malce presenečena nad tem, da jo je odneslo kar do 104,5 metra, torej še poltretji meter dlje od točke, ki označuje velikost naprave (HS-102).

Po novi zmagi Prevčeva ni skrivala zadovoljstva. FOTO: Blaž Samec

»V tekmi sem zelo uživala. V finalu sem po odrivu odlično prišla nad smuči, edino doskok bi lahko izvedla bolje,« je 19-letna športnica iz Dolenje vasi pri Železnikih opisala svoj drugi skok, s katerim si je zagotovila zmago. Zaradi nižjih ocen za slog (od 15,0 do 16,5) se ji je sicer dve leti starejša Bjørsethova, ki je v finalu pristala pri 96,5 metra, kljub osem metrov krajšemu skoku precej približala (na 2,6 točke), a že po njenem doskoku pred zeleno lasersko črto je bilo jasno, da Prevčeve ne bo zrinila z vrha. Na tretjo stopnico zmagovalnega odra se je zavihtela Avstrijka Eva Pinkelnig (94 m in 97,5 m), njena slovita rojakinja Daniela Iraschko-Stolz, zdaj strokovna komentatorka pri televizijski postaji ORF, pa ni skrivala navdušenja nad slovensko junakinjo.

220,5 220,5 METROV

daleč je v kvalifikacijah Oberstdorfa poletel Domen Prevc.

Že osmič v sezoni na stopničkah

»Moram reči, da Nike že dolgo nisem videla na tekmi skočiti tako dobro. Tokrat je ob pravem času sprožila pravo granato!« je nekdanja šampionka iz Eisenerza pospremila imenitno predstavo članice kranjskega Triglava, ki je hladnokrvno izkoristila tudi slab(ši) dan njene najhujše tekmice, Nemke Katharine Schmid (87 m in 83 m/16.), in ji slekla rumeno majico vodilne v svetovnem pokalu, ki jo je nosila vse od druge preizkušnje sezone v Lillehammerju. Prevčeva jo je na vrhu skupne razvrstitve prehitela za pičlih sedem točk (833:826), po osmih stopničkah v tej sezoni (in skupno 21. v svetovnem pokalu) pa je dala tekmicam jasno vedeti, da jim vodstva zlepa ne namerava več prepustiti.

Domen Prevc je potrdil, da je rojeni letalec. FOTO: Markku Ulander/Reuters

»Rumene majice ne dam več nikomur!« je poudarila študentka prvega letnika bibliotekarstva na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Vrhunsko pripravljenost bo poskušala unovčiti tudi na današnji superekipni preizkušnji (z začetkom ob 8.30 po srednjeevropskem času), na kateri bosta z Emo Klinec, ki je včeraj s skokoma, dolgima 87 in 90,5 metra, zasedla 13. mesto, med glavnimi kandidatkami za zmago, na jutrišnji drugi posamični tekmi v Zau (8.00) pa si bo prizadevala odlepiti od Schmidove.

Če nemška zvezdnica, ki ima precejšnje težave s položajem v počepu, ni skrivala razočaranja po svoji najslabši uvrstitvi v sezoni in je tudi Klinčeva pričakovala boljši rezultat (»V nogah imam več.«), pa je bila zadovoljna Taja Bodlaj (90 m in 87 m), ki je z 19. mestom izenačila svoj doslej najboljši dosežek med svetovno elito iz lanskega Lahtija. Katra Komar (78 m), naša četrta tekmovalka na Japonskem, pa je z 32. mestom prvo uvrstitev med najboljšo trideseterico v tej zimi zgrešila le za 2,7 točke.