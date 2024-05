Neučakani pred novo poletno pravljico

Na nedeljski večer je padel zastor nad neuspešno sezono Bayernovih nogometašev v Allianz Areni. Toda ta izjemen stadion, ki so ga pred slabima dvema desetletjema odprli v severnem predmestju Münchna, v bližini mednarodnega letališča, še ni naznanil počitnic. Ob prehodu pomladi v poletje bo tu še pravi vrvež, kot smo ga pravzaprav vajeni na velikih tekmah omenjenega kluba. Bavarska metropola bo namreč med prizorišči prihajajočega eura, prav tu bo uvodna tekma prvenstva med Nemčijo in Škotsko, 14. junija ob 21. uri.

Kadarkoli se z Nemci pogovori sučejo okrog spominov na zadnje veliko nogometno tekmovanje v največji srednjeevropski državi, vsak najprej omeni čarobno besedo Sommermärchen. V prevodu je to poletna pravljica in res ga ni, pa naj si bo še takšen športni analfabet, ki ne bi ohranjal čudovitih spominov na tisto poletje 2006, ko je vsa dežela s prizorišči tekem od Münchna do Hamburga ter na vzhodu do Leipziga in Berlina dihala za nepozabno svetovno prvenstvo. In ker je bilo takrat vse skupaj izjemno, domača reprezentanca pa je s 3. mestom celo presegla pričakovanja, Nemci zdaj sanjajo o ponovitvi na podoben način. Pa čeprav se je od tistega leta 2006 v svetu marsikaj spremenilo in bo varnostni zorni kot krepko drugačen kot takrat.

Slovenci v zelenem

Natanko en mesec pred prvo tekmo v Münchnu je na dlani, da bo nadzor prihoda gledalcev v omenjeno Allianz Areno, ki bo sicer za to evropsko prvenstvo dobila začasen naziv Münchenska nogometna arena, precej bolj strog kot na običajnih tekmah Bundeslige. Previdnost, pa naj si gre za ukrepe proti terorističnim napadom ali pa navijaškim spopadom, bo na najvišji ravni, okrog 1300 policistov in varnostnikov bo denimo skrbelo za red in mir na omenjeni premieri, podobno bo nato tudi na naslednjih tekmah v drugih nemških mestih.

Pri Nogometni zvezi Slovenije urejajo zadnje logistične podrobnosti okrog baznega tabora v Wuppertalu, uradno najbolj zelenem mestu nemškega prostora, selektor Matjaž Kek s sodelavci iz strokovnega štaba natančno spremlja zadnje klubske nastope reprezentančnih kandidatov v sezoni. In se podobno kot vsi akterji, ki bodo navzoči na tem euru v Nemčiji, veseli napovedanih spektaklov. Slovenija bo igrala v Stuttgartu proti Danski, v Münchnu proti Srbiji ter v Kölnu proti Angliji in če bo uspešna, jo čaka še nadaljevanje v izločilnem delu tekmovanja, ki našim nogometašem ponuja možnost tekem v Porurju (Dortmund ali Gelsenkirchen) ali pa v Frankfurtu.