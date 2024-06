Nemci do druge zmage, praktično so si že zagotovili nastop v izločilnih bojih

Nogometaši Nemčije, gostiteljice evropskega prvenstva, so v drugem krogu skupine A zabeležili še drugo zmago. Po zmagi nad Škotsko s 5:1 so bili v Stuttgartu z 2:0 (1:0) boljši še od Madžarske, za njih venomer neugodne tekmice. Gola sta dosegla Jamal Musiala v 22. in Ilkay Gündogan v 67. minuti.

S tem so si Nemci praktično že zagotovili nastop v izločilnih bojih, medtem ko imajo Madžari, ki so v prvem krogu z 1:3 izgubili proti Švici, zato le še teoretične možnosti.

Nemci tokrat niso bili tako prepričljivi kot proti Škotski, a še vedno precej boljši od tekmecev. Težave so imeli v prvi polovici prvega polčasa, ko so imeli svoje priložnosti tudi Madžari. Niso jih izkoristili, z nekaj smole nato prejeli prvi gol, po katerem pa so domači povsem zagospodarili na igrišču.

Zvečer bo v tej skupini v Kölnu še tekma med Škotsko in Švico.