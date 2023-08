Nekdanji zeleno-beli grožnja Olimpiji

Evropsko merjenje stanja na stopnici višje ravni je že bolj realno razkrilo moč slovenskega nogometnega trojčka, ki ga ta konec tedna s podaljškom v ponedeljek in po poplavni odpovedi 3. kroga čakajo tekme v 4. krogu 1. SNL. Olimpija danes v Stožicah začenja podaljšan ligaški vikend, danes bo še tekma v Domžalah, jutri so Maribročani in Celjani v vlogah gostiteljev, zadnje dejanje pa bo v Kopru.

Ljubljana: Olimpija – Domžale (sobota, sodnik David Šmajc, 17.30): Olimpijinih medenih tednov je za kakšen teden ali dva konec. V Evropi bo tekmovalna šele v bitki za evropsko ligo, pred njo bo utrjevala ugled v Istanbulu proti Galatasarayu, na domačem prizorišču pa gre zares. Vsak spodrsljaj bo drago plačala. Kako posrečena bo rotacija igralcev trenerja Joaa Henriquesa bo ključna za uspešnost. Domžalčani začenjajo poglavje z Dušanom Kosićem. Mar to pomeni tudi obrat od omejene tranzicijske igre do kombinatorne in morda raje s podajo več kot manj?

Prva liga Telemach Maribor 2 2 0 0 5:0 6 Koper 2 2 0 0 3:1 6 Celje 2 1 1 0 7:2 4 Bravo 2 1 1 0 3:1 4 Domžale 2 1 1 0 4:3 4 Olimpija 2 1 0 1 6:2 3 Aluminij 2 0 1 1 2:3 1 Radomlje 2 0 0 2 0:5 0 Mura 2 0 0 2 2:8 0 Rogaška 2 0 0 2 0:7 0

Domžale: Kalcer Radomlje – Aluminij (Aleksander Matković, 20.15): Zdaj gre zares, zmagovalec bo že v prednosti v bitki za obstanek. Poraženec pa bo dobil potrditev, da je to tudi tekmovalna realnost. Radomljani so slabši kot so bili v minuli sezoni, Kidričani so vsaj enako kakovostni, če ne celo boljši.

Maribor: Maribor – Bravo (nedelja, Denis Halilović, 17.30): Tri tekme, devet točk. To je vijolična računica brez spodrsljaja. A glede na vse prej kot idealno igro bo slej ko prej prišel. Kaj Mariborčanom manjka, je jasno razkrila akcija za edini gol v Istanbulu. Josip Iličić! Mlajši. Na vsak način pa šablona in čakanje na prebliske statičnega Arnela Jakupovića (počasi se že izgublja v sistemu) in hitronogega Ivana Brnića, ne prinaša veliko razvoja in napredka. Bravo je lahko »mina«, ne bi bil prvič.

Celje: Celje – Rogaška (Rade Obrenović, 20.15): Zmagovanje, je edino, kar zanima Celjane. Trener Albert Riera bi sicer želel učinkovitost v napadu, a na koncu bo sprejel karkoli, le da bodo tri točke. Evropska predstava je imela šibke točke v zvezni vrsti. Ob toliko ustvarjalcih je bila igra slaba. Brez Maria Kvesića Celjani kljub »dolgi klopi« ne bodo kos Olimpiji in Mariboru. V formo je treba spraviti še enega napadalca, postavni Charles Ikwuemesi je velik potencial za rekordno prodajo.

Koper: Koper – Mura (ponedeljek, Slavko Vinčić, 20.15): Koprčane bo prvi mož kluba Ante Guberac dodatno podžgal, saj so Sobočani v minuli sezoni Koprčanom ukradli Evropo. Glede na dogajanje pri črno-belih, ki nimajo sreče z novinci, domačih fantov pa niso vzgojili v letih debelih krav, se gostiteljem nasmiha še tretja zmaga.