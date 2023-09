Nas mora pred četrtfinalom skrbeti? Nemci visoko premagali naše fante (VIDEO)

Košarkarji Slovenije so na svetovnem prvenstvu na Japonskem doživeli prvi poraz. Nemčija je zmagala in zasedla prvo mesto v skupini, Slovenija pa je v četrtfinale v Manilo napredovala z drugega mesta. Njen tekmec v četrtfinalu v sredo, 6. septembra, bo znan čez približno dve uri. Možnosti sta Kanada ali Latvija.

Slovenija bo naslednjo tekmo igrala proti prvouvrščeni ekipi iz skupine L, v kateri je Latvija danes premagala Brazilijo s 104:84 in si zagotovila četrtfinale. Končni vrstni red v tej skupini bo znan po tekmi Kanada - Španija, ki se je začela ob 15.30 po slovenskem času.

Danes ni bil dan naše reprezentance

Slovenija danes ni pokazala svojega pravega obraza. Igralci niso bili dovolj motivirani in razigrani, delno tudi razumljivo, glede na to, da tekma ni bila ključna za nadaljnjo pot oziroma čim ugodnejši razpored v zaključnih bojih.

V prvih desetih minutah je še šlo (25:11), v nadaljevanju pa je igra Slovenije povsem razpadla. Drugo četrtino so Nemci dobili s 27:9, po sedmih minutah nadaljevanja pa so vodili že z 19 točkami razlike (61:42). Med 14. in 27. minuto so naredili delni rezultat 41:10.

S tem je bila tekma več ali manj odločena. Selektor Aleksander Sekulić je lahko priložnost ponudil vsem igralcem - Jaka Blažič znova ni bil v igralskem kadru, največ točk pa je znova dosegel Luka Dončić - 23 točk (met 9:22, trojke 2:11).

Slovenski zvezdnik, ki je s povprečjem 26,4 točke še naprej prvi strelec prvenstva, je v dobrih 30 minutah zbral še 6 skokov in prav toliko podaj. Klemen Prepelič je dodal 12 točk.