Najuspešnejša slovenska profesionalna boksarka ve, kaj jo čaka v Manchestru

Najuspešnejša slovenska profesionalna boksarka Ema Kozin že nestrpno odšteva dneve do torkovega odhoda v Manchester, kjer bo nato v soboto (18. t. m.) prekrižala pesti s Hannah Rankin. Z izkušeno Škotinjo se bo pomerila za naslov svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji po različici WBC, ki velja za najuglednejšo v tem borilnem športu.

»Pričakujem zahteven dvoboj, kajti Hannah je zelo čvrsta borka, vendar ocenjujem, da sem v seštevku vendarle boljša od nje. Zato verjamem, da bom zmagala,« je bila po včerajšnjem javnem treningu dobro razpoložena 24-letna boksarka iz Šmartnega ob Savi, ki si je pogledala več posnetkov obračunov devet let starejše tekmice iz Lussa na zahodu Škotske.

»Videla sem, kako boksa, kdaj napada in kdaj se brani. Tako vsaj približno vem, kaj me čaka,« je Kozinova (23 zmag, 12 s k. o., 1 neodločen izid, 1 poraz) povedala o Rankinovi, ki je v poklicnem ringu slavila 13 zmag (3 s k. o.) in doživela tudi 6 porazov. Ob tem je treba pripisati, da je krajšo potegnila proti največjim zvezdnicam boksa; med drugim tudi – tako kot Ema – proti ameriški šampionki Claressi Shields.

Naredila opazen korak naprej

Slovenska »princeska« se sicer dobro zaveda, da se preteklih nastopov le ne gre pretirano oprijemati. Navsezadnje je tudi sama – kakor zatrjujeta tudi njena trenerja Rudolf Pavlin in Redžo Ljutić – v letu dni naredila opazen korak naprej. »Iz treninga v trening ugotavljam, koliko sem napredovala v zadnjem obdobju,« je pojasnila Kozinova, ki napredek pripisuje tudi sparingom z nekdanjim vrhunskim kikboksarjem in boksarjem Gregorjem Debeljakom, s katerim je začela sodelovati pred kakšnim mesecem. »Ko me je Rudi poklical, ali bi prišel pomagat v pripravah, sem bil takoj za. Že na prvem treningu sem začutil dobro energijo in moram priznati, da me je Ema prijetno presenetila. Iz dneva v dan je boljša, zato verjamem, da bo uspešna,« je zatrdil 38-letni trener iz Dolenje vasi pri Železnikih, ki se lahko pohvali s štirimi naslovi državnega prvaka v boksu in trinajstimi v kikboksu.