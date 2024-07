Na svoj prvi Tour gre kot raziskovalec, ne vidi se čisto na vrhu

Za Remca Evenepoela je krstna dirka po Franciji predvsem potovanje po neznanem. Prvič lahko na tritedenski dirki vidimo skupaj štiri najboljše etapne kolesarje na svetu. Remco Evenepoel je najmlajši in prvič se bo pomeril z Jonasom Vingegaardom, Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem, prav na Touru.

Remco pravi, da je njegov cilj na premiernem nastopu prva peterica, zelo pa bo vesel, če bo prehitel vsaj enega od svete trojice etapnih dirk. Evenepoel je s to izjavo stopil nekaj korakov nazaj. Še na začetku sezone je bil prepričan, da se na Touru lahko bori za najvišjo stopničko v Nici. Razumljivo. Padec v četrti etapi aprila letos na dirki po Baskiji in huda poškodba sta ga oddaljila od njegovih ambicij. Vendar je dobro in hitro okreval, pojavil se je na startu generalke za Tour, na dirki po Dofineji, in prepričljivo zmagal na kronometru. Vendar v skupnem seštevku ni imel možnosti proti Primožu Rogliču, ki je še drugič zmagal na tej dirki.

Remco je po dirki po Dofineji izjavil, da je pričakoval, da ne bo konkurenčen za zmago, vendar upa, da se bo njegova pripravljenost stopnjevala vse do zadnjega tedna Toura, ko bi moral biti v optimalni formi. Povedal je, da si želi vsaj etapno zmago, da bi tako v žep pospravil etapne zmage z vseh treh tritedenskih dirk. V mislih pa ima tudi olimpijski nastop v Parizu, kjer se bo za vrh zagotovo potegoval tako na kronometru kot na cestni vožnji. Na obeh lahko zmaga.

Hud padec je spremenil začrtano sezono

Remco je sezono začel zelo zgodaj na Portugalskem. In začel je z zmago, 10. februarja na dirki Figueira Champions Classic na Portugalskem. Prvi nastop, prva zmaga, tako kot se spodobi za enega izmed največjih talentov svetovnega kolesarstva vseh časov.

Od mladincev je takoj presedlal med elitne kolesarje in že v prvem letu s samostojno vožnjo zmagal na španski klasiki San Sebastian, istega leta je bil drugi na svetovnem prvenstvu v kronometru in prvi v isti disciplini na evropskem prvenstvu. V prvi sezoni v elitni konkurenci je slavil kar enajstkrat!

Njegova druga letošnja dirka je bila po pokrajini Algarve, prav tako na Portugalskem, od 14. do 18. februarja. Zmagal je na 22-kilometrskem kronometru in v skupnem seštevku.

Od 3. do 10. marca je nastopil na dirki Pariz–Nica, dobil je osmo etapo, v skupnem seštevku ga je presenetil še mlajši Američan Matteo Jorgenson.

Remco Evenepoel (levo) in Primož Roglič (desno) sta letos v medsebojnih dvobojih dobila vsak po eno vožnjo na kronometer. FOTO: Thomas Samson/AFP

Začetek sezone je bil še kako obetaven za uresničitev ciljev na vrhuncu sezone, na Touru. Potem je prišla tista nesrečna dirka po Baskiji. Presenetljivo ni zmagal na uvodnem kronometru. Presenetil ga je Roglič. Potem se je v četrti etapi zapletel v množični padec in moral je odstopiti. Zlomil si je ključnico in lopatico. Sledilo je mukotrpno okrevanje in sprememba načrtov, Tour je bil v negotovosti.

Čudežni športniki tudi čudežno okrevajo

Na kolesu ni bil dobra dva tedna, potem pa se je že preselil na višinske priprave za dirko po Dofineji. Zdravniki so spet naredili čudež, hitro je lahko nemoteno treniral na vso moč. Na dirko po Dofineji je prišel z dvema kilogramoma več, kot jih je imel v Baskiji. Na kronometru, na katerem je zmagal, je deklasiral konkurenco, z Rogličem vred, vendar na klancih ni bil konkurenčen. Videlo se je, da je pretežak v primerjavi z glavnimi konkurenti, a je vseeno končal dirko na sedmem mestu. Upanje za dober nastop na Touru ostaja.

Ker Patrick Lefevere nima dlake na jeziku, je naznanil, da se Remco ne bo boril samo za mesta tik za stopničkami, ampak kar za rumeno majico.

Po Dofineji je tudi šef njegove ekipe Soudal Quick Step, Patrick Lefevere, potrdil, da je Remco optimalno pripravljen za svoj prvi nastop na francoski pentlji. Vpoklical in okoli njega je zbral vse najboljše pomagače za tritedensko dirko in, ker Lefevere nima dlake na jeziku, naznanil, da se ne bo boril samo za mesta tik za stopničkami, ampak kar za rumeno majico. Remcov prvi pomagač bo Mikel Landa.

Ne boji se Pogačarja, ga pa zelo spoštuje

Pred kratkim je izjavil, da je Tadej edini kolesar, ki trenutno lahko osvoji dvojček Giro-Tour. Da ne bo prav nič presenečen, če bo Pogi prav tako dominanten na Touru, kot je bil na Giru. Vse to je govoril z velikim spoštovanjem, česar mogoče še pred letošnjo sezono ni bilo čutiti v njegovem besednjaku. Na vprašanje, ali lahko Pogačar, kljub temu da je že dirkal na Giru, pride na Tour dovolj spočit, je odgovoril, da ga pri Tadeju ne more nič več presenetiti, da je preprosto zmožen vsega, kar si zamisli.

Cesta bo pokazala, ali se bo Pogi precenil ali ne. Podobno mnenje ima tudi o Rogliču, saj pravi, da če kolesar Rogličevega kalibra Tour postavi za vrhunec sezone, potem je vsekakor resen kandidat za rumeno majico v Nici. Spomnimo se njunega dvoboja na Vuelti 2022, na kateri je bil Roglič tik za njim, potem pa je zaradi padca moral zapustiti dirko. Lani na Giru se je zgodba ponovila, spet je bil boljši od Rogliča, a je staknil covid-19 in je moral odstopiti. Na lanski Vuelti je dobro začel, potem pa na klancih doživel pravo polomijo in končal na 12. mestu v skupnem seštevku. V lanski sezoni je Remco zbral 16 zmag, največja je bila zagotovo na svetovnem prvenstvu v kronometru.

Komaj čakal na Tour

Pred kratkim je izjavil, da še nikoli v karieri ni bil tako motiviran na treningih. Nič ne prepušča naključju, vse naredi stoodstotno. Še najbolj se veseli obeh kronometrov. Dirka po Dofineji ga ni razočarala, samo zbistrila misli in povečala željo po dirkanju s »tremi bogovi« tritedenskih dirk; Pogačarjem, Vingegaardom in Rogličem. Vendar bo vsak od njih prišel na Tour z nahrbtnikom, v katerem so sanirane poškodbe ali pa utrujenost od dosedanje sezone. Mar vesoljski kvartet lahko presneti nekdo peti?