Na obisku pri Judit Polgar

Budimpešta gosti 45. šahovsko olimpijado, največji ekipni šahovski spektakel, ki bo tudi letos v znamenju presežkov. V odprti konkurenci namreč nastopa kar 196 ekip, pri ženskah 183 ekip, največ doslej.

Letošnja olimpijada se odvija v domovini slovitih sester Polgar, ki so s aktivno vključile v izvedbo same olimpijade. S tem dogodek dobiva nostalgični pridih, ki obuja zlate čase, obenem pa razveseljuje z dejstvom, kako aktivne so legendarne sestre ostale po končanih šahovskih karierah. To še posebej velja za najmlajšo in najuspešnejšo Judit Polgar, ki ob robu olimpijade vse ljubitelje šaha vabi na svoj tradicionalni »Global Chess Festival«.

Ob odsotnosti Rusije za favorizirane reprezentance v obeh kategorijah veljajo Indija, Kitajska in ZDA. Naslova prvakov sicer branijo mladi šahisti Uzbekistana pri članih in ekipa Ukrajine pri članicah. Olimpijade v zadnjih letih ne izpušča niti najboljši šahist Magnus Carlsen, ki potihoma zagotovo upa na osvojitev tudi tega, zaenkrat še nedosegljivega, prestižnega ekipnega naslova. Pri sosedih se mudita tudi aktualni svetovni prvak Ding Liren in njegov izzivalec Gukesh D.

Slovenska ekipa tekmovanje pričela na 26. mestu

Slovenska moška ekipa je tekmovanje pričela na 26. mestu. Slovenske barve zastopajo naturalizirana velemojstra Vladimir Fedosejev in Anton Demčenko ter domača velemojstra Jan Šubelj in Matej Šebenik, prvo priložnost na najvišjem nivoju pa je dobil nadarjeni najstnik Matic Lavrenčič. Naša dekleta z izhodiščnim 28. mestom v preverjeni sestavi Laura Unuk, Zala Urh, Lara Janželj, Teja Vidic in letos premierno ob pomoči najboljše slovenske mladinke Vesne Mihelič naskakujejo prvo petnajsterico.

Še posebej v ekipi izstopa mednarodna mojstrica Zala Urh, ki doslej še ni utrpela poraza in trenutno predstavlja steber ekipe ter ima odlične možnosti za osvojitev naslova velemojstrice. Dober uvodni vtis na velikih tekmovanjih je naredila tudi Vesna Mihelič, ki je v treh odigranih kolih oddala le en remi. Slovenke po šestem kolu delijo 32. mesto.

Tudi fantje so pričeli udarno – v prvih dveh kolih so proti nižje rangiranim nasprotnikom visoko zmagali, kar jih je v tretjem kolu pripeljalo do dvoboja s Kitajsko. Fedosejev je brez težav remiziral proti svetovnemu prvaku Dingu, Šubelj proti Buju, medtem ko sta Demčenko in Šebenik žal izgubila. V četrtem kolu so naši fantje zanesljivo premagali ekipo Kirgizije, nato povsem nepričakovano in izgubili proti ekipi Filipinov in se v 6. kolu dvignili z visoko zmago nad Ferskimi otoki. Trenutno so 31.