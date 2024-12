Mastnak potrdil odlično formo in še povečal vodstvo v svetovnem pokalu

Tim Mastnak, slovenski deskar na snegu, je tudi na prvi evropski tekmi sezone, paralelnem veleslalomu v Carezzi, potrdil odlično formo. Še četrtič zapovrstjo se je uvrstil vsaj v polfinale, tokrat je zasedel drugo mesto, z njim pa še povečal vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Od Celjana, ki je v Carezzi zmagal leta 2018 in za katerega so bile to 11. stopničke v karieri, je bil boljši le Radoslav Jankov, Bolgar je zmagal prvič po letu 2017. Tretje mesto je zasedel Avstrijec Benjamin Karl, najhitrejši v kvalifikacijah, v katerih sta bila prepočasna za uvrstitev v izločilne boje Žan Košir (21. mesto) in Rok Marguč (25.).

Pri dekletih je Gloria Kotnik zasedla 7. mesto, prvič v karieri je zmagala Italijanka Jasmin Coratti.

Naslednja tekma bo že v soboto v Cortini d'Ampezzo.