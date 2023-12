Mariborčane ogreli goli v ljubljanski mreži

Izid najodmevnejše tekme v slovenskem nogometnem prostoru je navdušil veliko večino med 8000 obiskovalci v Ljudskem vrtu – domači vijolični so se veselili zmage proti ljubljanskem zmajem s 3:1.

Takšen razplet, če bi se vrnili v slavno preteklost mariborskega kluba, ne bi presenečal, toda zgodba v zadnjem letu ali dveh je povsem drugačna. Olimpija se je dvignila, si prvič v klubski zgodovini priigrala nastop v skupinskem delu enega od evropskih tekmovanj, Maribor pa tava na svoji poti v zapletenem labirintu in se preveč oddaljuje od vrha lestvice.

A nato se je »zgodila« ta hladna decembrska nedelja in zdaj ostaja eno vprašanje: je bil to le vijolični preblisk z izjemno motivacijo za derbi ali pa dejansko napoved novega vzpona? Maribor je vstopil v derbi kot Tadej Pogačar v tisto znamenito etapo Toura, v kateri je šokiral rojaka Primoža Rogliča in prvič osvojil najprestižnejšo kolesarsko dirko na svetu.

Tekma Maribora in Olimpija je spet napolnila tribune Ljudskega vrta. FOTO: Mediaspeed

Nista bili namreč naokrog še niti dobri dve minuti igre, že je poskusil z dinamično akcijo Hillel Soudani (zaradi učinkovitosti na tekmah Dinama in Hajduka so mu nekoč na Hrvaškem pripeli vzdevek mr. Derby), zadel v roko nespretnega Aljaža Krefla in že je Ljudski vrt rajal, ko je glavni sodnik Aleksandar Matković dosodil enajstmetrovko.

Domžalam lokalni derbi Izidi 17. kroga: Maribor – Olimpija 3:1 (8000; Jakupović 4. 11-m, Repas 6., 22.; Nukić 90.+3 11-m), Bravo – Mura 2:0 (400; Pečar 12., Kerin 62.), Domžale – Radomlje 3:0 (350; Nuhanović 5. ag, Krstovski 29., 46.), Celje – Koper prekinjeno zaradi sneženja, Rogaška – Aluminij preloženo zaradi namočenega igrišča; vrstni red strelcev: 10 – Rui Pedro (Olimpija), 6 – Dardan Shabanhaxhaj (Mura), Aljoša Matko (Celje); pari 18. kroga: Radomlje – Celje (jutri), Aluminij – Domžale, Koper – Maribor (obe tekmi 6. decembra), Mura – Rogaška, Olimpija – Bravo (obe 7. decembra).

Celje 16 12 2 2 34:12 38 Olimpija 17 10 3 4 33:22 33 Koper 16 8 5 3 26:16 29 Maribor 17 8 3 6 25:18 27 Bravo 17 7 4 6 22:23 25 Domžale 17 6 2 9 24:27 20 Mura 17 5 4 8 17:26 19 Radomlje 17 4 4 9 16:26 16 Aluminij 16 4 3 9 19:26 15 Rogaška 16 3 2 11 12:32 11

Mojstrovini Jana Repasa

Arnel Jakupović je bil natančen, privrženci vijoličnega moštva pa še niso prenehali slaviti nepričakovano zgodnjega vodstva, že je Jan Repas serviral prvo od dveh svojih mojstrovin, natančen strel z roba kazenskega prostora – 2:0! In ko je v 22. minuti uspešno ponovil vajo, so bili državni prvaki iz Ljubljane videti na kolenih.

Je bil derbi že odločen? Če bi vprašali razposajene gledalce na tribunah, ki so jih v mrzlem popoldnevu goli imenitno ogreli, bi odgovorili pritrdilno, v razmišljanju vselej umirjeni domači strateg Ante Šimundža pa je ob analizi igre pozneje le kratko dejal: »Ni je tekme, ki bi bila končana že po 22 minutah ...« Sicer ni skrival zadovoljstva, ker so njegovi igralci ohranjali zbranost, rep in glavo v akcijah, ob koncu bi lahko zmagali celo še bolj prepričljivo od končnih 3:1.

Obenem seveda drži, da bi tudi Olimpija v Ljudskem vrtu lahko iztržila kaj več od takšnega poraza, saj je po tem dvajsetminutnem šoku poskušala na vse mogoče načine zasukati rezultat, prek Ruija Pedra je zadela še vratnico in se večkrat soočila z zanesljivim Ažbetom Jugom v domačih vratih.

Najpomembneje pa je, da je derbi ponudil živahen nogomet, napolnil tribune in napovedal očitno bolj zanimivo nadaljevanje sezone, kot ga je marsikdo pričakoval v zadnjih tednih ...