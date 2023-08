Maribor končal evropsko sezono, na tribunah navijaški izgredi

Nogometaši Maribora so na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo danes na domačem terenu izgubili s turškim Fenerbahčejem z 0:3 (0:1). Turška ekipa je na prvi tekmi zmagala s 3:1 in si tako zagotovila zadnjo stopničko kvalifikacij, Maribor pa je končal evropsko sezono.

Mariborčani so imeli danes težko nalogo. V boju z eno najboljših turških ekip so lovili zaostanek dveh golov, na povratni tekmi na Ljudskem vrtu so računali tudi na močno podporo s polnih tribun. Na koncu pa je Fenerbahče še drugič potrdil premoč in se brez večjih težav uvrstil v zadnji krog kvalifikacij.

V 66. minuti pa je zaradi navijaških izgredov na tribunah Ljudskega vrta na delu, kjer so bili privrženci turškega kluba, sledila daljša prekinitev: varnostniki in policijske enote so šele po več kot pol ure vzpostavile red in omogočile nadaljevanje dvoboja, potem ko so morali pristaši Fenerja zapustiti stadion.

Fenerbahče zdaj v zadnjem krogu kvalifikacij čaka nizozemski Twente. Ta je latvijsko Rigo na prvi tekmi premagal z 2:0, danes pa na drugi še s 3:0.