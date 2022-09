Luka Dončić ne bo sam premagal Poljakov

V soboto bo minilo 17 let, odkar se je slovenska košarkarska reprezentanca v Beogradu prvič uvrstila v četrtfinale evropskega prvenstva. Uspelo ji je v sedmem poskusu, po njem pa ji je spodletelo le še leta 2015. Trend je torej ugoden, prav tako tudi na letošnjem eurobasketu, čeprav Luka Dončić, Goran Dragić & Co. ob petih zmagah v šestih nastopih še niso docela zablesteli v šampionski podobi. A obljubljajo, da se ji bodo poskusili približati danes ob 20.30 v dvoboju s Poljsko.

Pred petimi leti je za zmago nad Poljsko poskrbel Goran Dragić (3). FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Nemčija (2005), Grčija (2007), Hrvaška (2009), Španija (2011), Francija (2013) in Latvija (2017), seznam četrtfinalnih tekmecev slovenskega moštva na EP je raznolik in kakovosten. Nanj se bo drevi vpisala še reprezentanca, ki je pred dvema tednoma ni bilo na nobenem seznamu kandidatov za visoke uvrstitve. Toda Poljski ni nihče ničesar podaril. Ob skupinskih zmagah nad Češko, Izraelom in Nizozemsko (ter porazih s Finsko in Srbijo) in v osmini finala nad Ukrajino je spomnila na leto 2019, ko je zasedla 8. mesto na svetovnem prvenstvu, na katero se Slovenija ni uvrstila. Prav tako na vrsto ogorčenih bitk z našimi košarkarji, ki jih je v osmih uradnih in šestih pripravljalnih spopadih resda premagala le enkrat, a takrat toliko bolj boleče – v Celju na EP 2013.

Lani najlažje s Poljaki

»S Poljaki smo še najlažje opravili v lanskih kvalifikacijah za olimpijske igre, toda letos igrajo občutno bolje, bolj čvrsto in zelo kolektivno. Organizator A. J. Slaughter, branilec Mateusz Ponitka in krilo Michael Sokolowski so še vedno glavna nevarnost za tekmece, zato pa je izjemno napredoval 215 cm visoki center Aleksander Balcerowski. Skupaj uporabljajo bogat nabor obrambnih različic, neredko tudi consko postavitev 1-3-1,« opozarja slovenski selektor Aleksander Sekulić, ki se dobro spomni dvoboja s Poljsko na EP 2017, v katerem so se morali poznejši prvaki pošteno potruditi, da so zmagali 90:81 s 30 točkami Gorana Dragića. Brez njega je Slovenija na vmesni postaji do Tokia odpravila v Kaunasu drevišnje tekmece s 112:77. Takrat je po splošni oceni igrala precej bolje, kot je doslej na EP. Ker je pri napadalnih akcijah sodelovalo več košarkarjev, je zadostovalo, da je Luka Dončić dosegel proti Poljski 18 točk, saj je lahko računal, da jih bo Klemen Prepelič dodal 17 in da bo Jaka Blažič redno v dvomestnih številkah. Prav tako Gregor Hrovat lani ni bil odvečen, temveč je Poljakom nasul 16 točk.

Rezerve so velike

Po vrnitvi Gorana Dragića in izgubi njegovega poškodovanega brata Zorana je v slovenskem moštvu marsikaj drugače. Toda dosedanje predstave so potrdile, da bodo potrebne dodatne spremembe. Lepo je, da je Dončić do četrtfinala dosegal 28 točk na tekmo in zaostal le za letečim Grkom Giannisom Antetokounmpom (29), a bi se moral zavedati, da je v nasprotju z njim organizator igre in da bi lahko nekoliko manj zadrževal žogo. Če bi bolje krožila, bi bilo lažje celotnemu moštvu, saj bi drugi člani peterke ohranili delovno temperaturo, tako pa morajo pogosto metati hladni in tik pred iztekom napadov, kar neizogibno vpliva tudi na njihovo zavzetost v obrambi.

A. J. Slaughter (desno) igra za Poljsko od leta 2015, na letošnjem EP je njegovo povprečje 14 točk. FOTO: Fiba

Prvi slovenski zvezdnik je na prvih šestih tekmah metal iz igre 116-krat (največkrat med udeleženci EP) in izvajal 43 prostih metov (tretji med vsemi), po številu asistenc je deveti (6,5), po izgubljenih žogah pa prvi (4). S 70 poskusi iz igre je Goran Dragić drugi pri Sloveniji, tretji Mike Tobey s 44 ... »Prepričan sem, da bomo na vsaki tekmi igrali bolje, saj bomo vse bolj uigrani. Težko je izmeriti, koliko nam bo manjkal Zoran, vsakdo bo pač moral dodati še nekaj odstotkov. Ključno pa je, da bomo ostali povezani in da lahko unovčimo kemijo, ki se je oblikovala v zadnjih petih letih,« ostaja optimist Aleksander Sekulić in pričakuje, da se bo Slovenija v petek pomerila še z zmagovalcem dvoboja med Francijo in Italijo.