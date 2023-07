Krvaveči nos ni ustavil Tyre na poti do medalje

Za konec 3. evropskih iger na Poljskem je imela slovenska reprezentanca kar nekaj močnih orožij. Toda brez kolajn so ostali tako smučarski skakalci kot slalomisti na divjih vodah, ki so se prvič predstavili na igrah, zato pa so bogato žetev proslavile kikboksarke. Ob ognjenem krstu na EI so osvojile kar štiri odličja: Tyra Barada zlato in srebrno, Urška Gazvoda in Tina Baloh pa sta obstali šele v finalu.

Kikboks si še ni utrl mesta na sporedu olimpijskih iger (v najboljšem primeru si ga bo v Los Angelesu 2028), čeprav ga je Mednarodni olimpijski komite pred dvema letoma priznal za olimpijski šport. Uspehi slovenskih tekmovalk v Myslenicah si vendarle zaslužijo pozornost. Še posebej Tyra Barada, s pičlimi 18 leti edina med vsemi nastopajočimi, ki je nastopila v dveh finalih. V lahkem kontaktu v kategoriji do 50 kg je premagala Bolgarko Kristino Nikolovo s 3:0, v boju na točke pa jo je s 17:6 ugnala italijanska svetovna in evropska prvakinja Federica Trovalusca.

»Pritisk zaradi borb v dveh finalih ni bil majhen, vedela pa sem tudi, da je Trovalusca veliko bolj izkušena. Boja na točke sicer ne treniram veliko, to je moja druga disciplina. Tudi v lahkem kontaktu mi ni bilo lahko, Bolgarka se je dobro pripravila name, v tretji rundi mi je začela teči kri iz nosu,« je poudarila mlada Mariborčanka, hči nekdanjih šampionov v kikboksu in tekvondoju, mame Biance in očeta Tomaža, ki jo je v vlogi trenerja spremljal ob blazinah.

»Z očetom sva si planila v objem, vendar si nisva izmenjala besed. V popolni tišini sem čutila toplino in varnost, na zmagovalnem odru pa sem uživala v svojem trenutku, ponosna, saj sem bila najmlajša med vsemi,« je svoje občutke opisala Tyra, ki se bo po končani gimnaziji lotila študija, saj želi nekoč postati poklicna trenerka.

Terčeljeva in Lanišek najvišje

Pri smučarskih skakalcih se je na veliki napravi najvišje uvrstil Anže Lanišek. Zasedel je šesto mesto – prvi je bil Poljak Dawid Kubacki, drugi Avstrijec Jan Hörl in tretji Nemec Philipp Raimund. Timi Zajc je zasedel 14., Domen Prevc 22., Žiga Jelar 25., Lovro Kos pa 31. mesto. »Igre zapuščam z dobrimi občutki, na mešani ekipni tekmi smo osvojili kolajno, videli pa smo tudi, da smo na pravi poti. Za tekme v Zakopanah se nismo posebej pripravljali in tudi skakali smo z lanskimi zimskimi dresi, ki so nam bili nekoliko pretesni, saj smo pridobili kakšen kilogram,« je ocenil Lanišek.

Pri slalomistih na divjih vodah so evropske igre štele kot prvenstvo stare celine. Proga v Krakovu ni bila prijazna do Slovencev, saj so si prislužili celo kopico pribitkov zaradi dotikov vratic. Najbolje se je odrezala kajakašica Eva Terčelj na 5. mestu, med kanuisti sta bila Benjamin Savšek in Eva Alina Hočevar šesta. Olimpijski šampion Savšek je bil v polfinalu najhitrejši, v finalu pa je zaradi štirih kazenskih sekund ostal brez možnosti za peti naslov evropskega prvaka.