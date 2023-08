Kolumbijec Molano pričakovano zmagovalec, Roglič z glavnino

Kolumbijec Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) je zmagovalec prve etape kolesarske dirke po Burgosu. Na trasi od Villalbe de Duera do Burgosa je bil po 161 km v ciljnem sprintu boljši od Španca Ivana Garcie Cortine in Italijana Edoarda Affinija. Prvi favorit preizkušnje, slovenski as Primož Roglič, je etapo varno zaključil v glavnini.

Molano je bil že pred etapo glavni favorit za edino ravninsko etapo letošnje preizkušnje po Burgosu. Upravičil je to vlogo in zanesljivo ugnal Cortino (Movistar) in Affinija (Jumbo-Visma).

V skupnem seštevku ima Molano štiri sekunde naskoka pred Cortino, osem sekund zaostaja Affini, glavni favoriti, med njima izstopata predvsem Roglič in Britanec Adam Yates (UAE Team Emirates), pa zaostajajo deset sekund.

Za 28-letnega Molana je bila to tretja etapna zmaga na dirkah po Burgosu, četrta letos in skupno 22. v karieri. Danes mu je v etapi v ekipi emiratov pomagal tudi Slovenec Domen Novak.

Na dirki po Burgosu nastopajo trije Slovenci

Ob Rogliču in Novaku se je v ekipi Jumbo-Visme po poškodbi kolena tekmovalno vrnil tudi izkušeni Jan Tratnik, ki ni tekmoval vse od konca aprila. Tako Tratnik kot Roglič se v Burgosu pripravljata na prihajajočo dirko po Španiji.

V sredo bo na sporedu ekipna vožnja na čas od One do Pozo de la Sala (13,1 km). V zadnjih dveh kilometrih se bodo ekipe spopadle z ne preveč strmim klancem do cilja (povprečje 5 %). Prva ekipa se bo s starta pognala ob 15.27, zadnja pa uro kasneje.

Petdnevna preizkušnja po Burgosu je za mnoge zadnji test pred začetkom dirke po Španiji. Ta bo na sporedu med 26. avgustom in 17. septembrom.