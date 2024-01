Kobayashi zmagovalec Wisle, Kos še četrtič četrti

Skupni zmagovalec novoletne turneje štirih skakalnic Ryoyu Kobayashi je v Wisli slavil svojo 31. zmago v svetovnem pokalu. Japonski smučarski skakalec (269,4 točke) je dosegel prvo zmago letos, do katere je prišel s petega mesta po prvi seriji. Slovenci so ostali brez stopničk; Lovro Kos (260,7) je še četrtič v sezoni končal na četrtem mestu.

To je bila Kobayashijeva sploh prva posamična zmaga to zimo. Na turneji so mu za zlatega orla, še tretjega v karieri, zadoščala štiri druga mesta.

Drugi je bil najboljši skakalec to zimo in vodilni po prvi seriji, Avstrijec Stefan Kraft (264,3 točke), ki se je po številu osvojenih stopničk (108) v svetovnem pokalu danes izenačil z legendarnim Fincem Jannejem Ahonenom.

Tretji pa je bil Nemec Andreas Wellinger, ki je v soboto s skokom, dolgim 144,5 metra, dosegel nov rekord skakalnice v Wisli.

Tik za zmagovalnim odrom je še četrtič to zimo pristal danes najboljši Slovenec Kos, ki je bil četrti že po polovici tekme. Tokrat so se mu prve posamične stopničke to zimo - v soboto je skupaj z Anžetom Laniškom zmagal na superekipni tekmi - izmuznile za 1,7 točke.

Tik za Kosom je na petem mestu končal Peter Prevc (258,6), šesti po prvi seriji, ki je s tem prišel do svojega najboljšega dosežka v sezoni, medtem ko se je Lanišku (246,2); ta je po polovici tekme zgolj za dve desetinki točke zaostajal za vodilnim Kraftom, finalni nastop povsem ponesrečil. Tako je končal na devetem mestu.

Že v prvi seriji je obstal Timi Zajc, ki so ga po slabem skoku nato diskvalificirali zaradi nepravilne opreme, medtem ko je Žaka Mogela diskvalifikacija zaustavila že v kvalifikacijah.

Naslednja tekma poljske turneje sledi že v sredo v Szczyrku.