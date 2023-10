Ko popusti adrenalin, bo spal dva dni skupaj

V francoskem mestu Les Sables d'Olonne se je 24. septembra začela čezatlantska regata Mini Transat, svojevrstna preizkušnja solo jadralcev, na kateri kot edini Slovenec sodeluje Uroš Kraševac. Do zdaj so na tej zahtevni regati nastopili le trije slovenski jadralci, Jure Šterk ter ustanovitelja podjetja Seascape Andraž Mihelin in Kristian Hajnšek.

Uroš Kraševac je jadralec, ponosni podpornik Zdravnikov brez meja, Guinnessov rekorder, evropski podprvak. Na štirih odjadranih regatah je kar trikrat stal na stopničkah. Je vsestranski športnik in diplomant fakultete za šport. Po obdobju tekmovanj v olimpijskih razredih je postal trener pri Jadralni zvezi Slovenije. Kmalu je ugotovil, da še ni pripravljen končati svojih izzivov, zato je kot pravi trmasti Pohorec našel poslanstvo najvišje na zahtevnostni lestvici – v oceanskem solo jadranju.

Postal svetovni rekorder v jadranju

V dveh letih od te odločitve je s sestro Marušo postal svetovni rekorder v jadranju, ko sta se podala na 335 navtičnih milj dolgo plovbo brez postanka po Jadranu, od Portoroža do Dubrovnika. Ker sta potrebovala le 84 ur in 10 minut, sta se vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov za najdaljšo prejadrano razdaljo brez postanka v jadrnici tipa dinghy.

Poleg tega je postal evropski podprvak v solo jadranju, prejadral je Jadransko morje po dolgem in počez ter dosegel nepričakovano veliko zmag in drugih dobrih rezultatov na regatah francoske jadralne scene, ki velja za zibelko oceanskega jadranja. S pomočjo švicarskega kluba Ashika Sailing, ki je bil ustanovljen v ta namen, in s podporo vodilnega svetovnega proizvajalca športnih jadrnic, slovenskega podjetja Seascape iz Podpeči pri Ljubljani, se je uspešno kvalificiral na eno izmed najzahtevnejših oceanskih solo regat, Mini Transat.

Strgano jadro

Uroš je pravkar končal prvo etapo letošnjega Mini Transata, solo regate prek Atlantika z najmanjšimi oceanskimi dirkalnimi jadrnicami. V cilj na kanarskem otoku La Palma je priplul na odličnem šestem mestu. Tekmuje na jadrnici tipa mini650. Njegova je že sedemkrat sodelovala na tej regati in je bila to zimo temeljito obnovljena, modernizirana in pripravljena na nov podvig s pomočjo podjetja Seascape, vodilnega proizvajalca malih športnih jadrnic v svetu.

In kakšne so novice s Kanarskih otokov? Uroš, ki tekmuje s prototipno jadrnico Ashika II, je prvo etapo odjadral res izjemno, sploh glede na vse oteževalne okoliščine. Pri zloglasnem španskem rtu Finisterre se mu je tik pred vremensko fronto strgalo sprednje jadro, v težkih vremenskih razmerah ga je popravljal v majhni kabini.

87 jadralcev je ostalo v igri.

Po uspešnem popravilu se je odločno lotil zmanjševanja zaostanka za vodilnimi. Uspelo mu je nadoknaditi večji del zamude, za plovbo od francoskega pristanišča Les Sables D'Olonne do Santa Cruza de La Palma je potreboval 9 dni, 22 ur, 18 minut in 43 sekund. Za zmagovalcem etape v razredu proto, Špancem Carlosom Menaro Pascalom, je zaostal 2 uri, 38 minut in 5 sekund.

Možnosti, da se povzpne na vrh

Kot so sporočili iz njegove ekipe, se zaostanek prenese v drugo etapo in je pravzaprav zanemarljiv, če upoštevamo dejstvo, da bo ta verjetno trajala od dva do tri tedne. Vse kaže, da bo nadaljevanje dirke prek oceana potekalo v Urošu in njegovi jadrnici naklonjenih vremenskih razmerah, kar pomeni, da ima Slovenec še prav vse možnosti, da se povzpne na sam vrh.

Po prihodu v cilj je povedal: »Zelo sem vesel, da sem tukaj, na La Palmi, čeprav nisem najbolj zadovoljen z rezultatom. Upal sem, da bom jadral malo bolje, ampak sem imel nekaj težav. Strgal se mi je flok. Ko so se vsi drugi premikali naprej, sem bil jaz zaposlen s popravljanjem in sem s tem zapravil en dan. Raje sem si vzel čas za popravilo, da sem lahko potem jadral naprej brez dvomov o opremi.«

Po radijski zvezi, ki je moj edini stik s svetom, nisem mogel dobiti podatkov o vremenu.

»V zadnjih dneh sem imel tudi težave z navigacijo. Po radijski zvezi, ki je moj edini stik s svetom, nisem mogel dobiti podatkov o vremenu. Nisem bil prav prepričan, kaj naj storim, a ko so informacije le prišle, sem ugotovil, da tako ali tako niso najbolj zanesljive, zato sem jadral po občutku, kar se je izkazalo za več kot odlično potezo. Bilo je naporno, izčrpan sem. Mogoče trenutno nisem videti utrujen, vendar pričakujem, da se bom sesedel takoj, ko popusti adrenalin, in bom spal vsaj dva dni skupaj.«

Od 90 jadralcev, ki so startali v Franciji, trije niso končali prve etape. Preostali, ki zdaj uživajo v počitku na La Palmi, pa bodo kmalu začeli priprave na drugi, finalni ter najzahtevnejši del plovbe čez Atlantik. Start druge etape bo 28. oktobra 2023 ob 13. uri po lokalnem času.