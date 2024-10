Katalonski simbol prihodnosti

Nogometaši Barcelone so po neuspehih v zadnjih letih pod trenersko taktirko Hansija Flicka tako rekoč že ujeli največje tekmece, vrnil pa se je tudi eden od njenih simbolov prihodnosti in še en biser iz znamenite klubske akademije La Masie Pablo Gavi. Po 335 dnevih je mladenič spet stopil na igrišče in se smejal kot že dolgo ne. Smejalo se je tudi navijačem, trenerjem, vodstvu.

Na Monjuicu, olimpijskem hribu in stadionu, so v 83. minuti prvenstvenega dvoboja proti Sevilli gledalci vstali s sedežev. Z aplavzom so pozdravili vrnitev ljubljenca, ki bi moral zaradi poškodbe na kvalifikacijski tekmi Španije za evropsko prvenstvo proti Gruziji po prvotnih zdravniških ocenah manjkati štiri mesece, a se je nato zdravljenje zavleklo na skoraj leto dni.

Trajalo je le 7 minut, ki so šle Gaviju v slast. Sanjal je o trenutku, ki ga je preživel s čustvi, zaradi ovacij, ki so mu jih namenili navijači. Ti so ga ponesli, na igrišču je 20-letni Andaluzijec letel, kot da nikoli ni manjkal. S kapetanskim trakom, ki mu ga je zgledno predal dve leti starejši Pedri, je statistiko že zapolnil z odličnim izkupičkom – ni zgrešil podaje. Še bolj natančno: posredoval je desetkrat, skoraj enkrat na minuto, tako v napadu kot v obrambi. S to frekvenco bi, na primer, lahko dosegel okrog 90 posredovanj, če bi odigral 97 minut, kolikor je trajala tekma, s sodniškim dodatkom vsakega polčasa. Storil je tudi dva prekrška.

Brez strahu je šel v bitko

Vsi so se lahko prepričali, da se je vrnil z entuziazmom, s kakršnim si je prislužil naziv naslednika Xavija Hernandeza. Nosil je dres s številko 6. Brez strahu je šel že v bitko. Navijači so bili navdušeni, ko so videli njegov zanos, voljo, srčnost, ko je spodbujal soigralce, proslavljal rezultat, prosil za žogo ali popravljal položaje klubskih kolegov. Dovolj, da je potrdil, da je naravni vodja. To vlogo so mu napovedali že 29. avgusta leta 2021, ko je pod vodstvom trenerja Ronalda Koemana prvič zaigral za člansko moštvo v španskem prvenstvu.

»Zelo sem vesel, da sem se po tako dolgem času vrnil v ekipo. O tem trenutku sem sanjal več mesecev in hvaležen sem soigralcem, ker so mi vse olajšali,« je povedal Gavi. »Od daleč spremljati moštvo, vsako tekmo, to je zelo težko. Uživati ​​bi morali vsak trenutek in ceniti stvari. To je nekaj, kar sem se naučil,« je dodal Gavi in se še posebej zahvalil soigralcem za podporo, ko je bil poškodovan. »Ko te imajo navijači in soigralci tako radi in te spoštujejo, se počutiš zelo srečnega,« ni skrival hvaležnosti in ponižnosti. Prijatelj Pedri mu je s predajo kapetanskega traku simbolično predal tudi vajeti vodje. »Zahvaljujem se mu. Vedno sem si želel nositi trak tega kluba, to so bile tudi moje sanje.«

A Gavi ni najmlajši kapetan v zgodovini Barcelone. Bojan Krkić je bil star 20 let in 59 dni, ko mu je Pep Guardiola na eni od tekem namenil kapetanski trak.