Iz topov Londončanov letijo milijoni funtov

Razkorak med bogastvom angleške lige in preostalim nogometnim svetom se iz sezono v sezono veča. Nič nenavadnega ni, da klubi iz spodnje polovice prvenstvene lestvice tekmujejo z najboljšimi klubi v Italiji ali Nemčiji, kupni moči najboljših klubov lige pa lahko parira le peščica s petrodolarji podprtih nogometnih velikanov. Letos prednjači Arsenal, ki z novim rekorderjem angleške lige Declanom Riceom in Kaijem Havertzom jasno kaže, da v prihajajoči sezoni želi do naslova prvaka.

Navijači londonskega Arsenala se že nekaj sezon ne morejo pritoževati, da njihov klub ne zapravlja dovolj denarja, upravičeno pa se lahko sprašujejo, kaj jim je 570 milijonov evrov, vloženih v ekipo, dejansko prineslo. V minuli sezoni je Arsenalu uspel velik korak naprej predvsem po zaslugi domačega jedra igralcev in jasno zastavljene strategije pri gradnji ekipe, ki jo je začrtal trener Mikel Arteta. Do končnice prvenstva je bil Arsenal v igri za angleški naslov, nato pa s prekratko klopjo niso uspeli držati koraka z izvrstnim Manchester Cityjem. V Londonu je najprej vladalo razočaranje, za njim pa je prišla odločenost – če želijo sinjemodrim konkurirati na igrišču, jih bo treba premagati tudi na nogometni tržnici.

Na začetku letošnjega poletnega prestopnega roka so tako iz topov topničarjev začeli deževati milijoni. Najprej so iz mestnega tekmeca Chelseaja pripeljali enigmatičnega napadalca Kaija Havertza za 70 milijonov evrov (plus dodatnih 10 milijonov v primeru dobrih iger Nemca). Havertz je bil junak Chelseaja v finalu lige prvakov leta 2021, a je bil prevečkrat v igri tudi povsem neviden. Pri Arsenalu ga čaka mnogo bolj prost sistem, ki temelji na kreativni igri v napadu, zato bi 24-letni nemški reprezentant v severnem Londonu lahko zablestel.

Kronski dragulj nove dobe

In nato je sledila še bomba, ki so jo napovedovali že nekaj tednov. Najbolj zaželjeni zvezni igralec tega prestopnega roka, West Hamov kapetan Declan Rice, bo za 120 milijonov evrov postal novi adut Arsenala na sredini igrišča. To je tudi rekordna odškodnina za prestop v angleškem prvenstvu, pred tem je bil na vrhu prestop Jacka Grealisha k Manchester Cityju (110 milijonov evrov). V teh dneh bo Rice opravil zdravniški pregled, kluba se vmes dogovarjata še o zadnjih podrobnostih glede načina izplačila odškodnine, nato pa bo na stadionu Emirates lahko predstavljen kot (ob Bukayu Saki) kronski dragulj nove dobe topničarjev. V igri za Riceov prestop je bil tudi Manchester City, ki je ponujal 100 milijonov, Arsenalovega zneska pa niso želeli izenačiti. Če jih želiš premagati na igrišču ...

Pri prestopih Havertza in Ricea (ko bo dokončan) se Arsenal ni ustavil, za več kot 40 milijonov evrov v London prihaja tudi Ajaxov branilec Jurrien Timber. Po napovedih poznavalcev Arsenalove prestopne strategije nameravajo Londončani pripeljati še vsaj dva igralca, pa čeprav so že doslej porabili več kot 200 milijonov evrov. Izgovorov drugo leto ne bo več, šampionska miselnost se vrača v severni London in vse razen naslova angleškega prvaka bo veliko razočaranje.