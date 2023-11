Incident na smučarski tekmi: Norvežan znorel in kar ni se mogel pomiriti (VIDEO)

Avstrijec Manuel Feller je zmagovalec prve moške tekmovalne preizkušnje v sezoni 2023/24 svetovnega pokala v alpskem smučanju. Bil je najhitrejši na slalomu v Gurglu v Avstriji, ki je prvič gostil tekmovanje na najvišji tekmovalni ravni. Slovenca Štefan Hadalin in Tijan Marovt se nista uvrstila v finale.

Feller je z veliko prednostjo vodil že po prvi vožnji slaloma in prednost zadržal tudi po finalnem nastopu. A so se po drugi vožnji spremenile razmere na drugem in tretjem mestu. Francoz Clement Noel in Avstrijec Fabio Gstrein sta zdrsnila navzdol po rezultatski lestvici. Trojno zmago so slavili domači slalomisti. Avstrijec Marco Schwarz je osvojil drugo mesto (+0,23), tretji je bil Michael Matt (+1,05). Schwarz je bil po prvi vožnji peti, Matt 17.

Feller, svetovni podprvak v slalomu leta 2017, se je podpisal pod svojo tretjo zmago v slalomu. To je bila prva zmaga za 31-letnega smučarja od marca 2021.

Morali počakati približno deset minut

Drugo vožnjo so za kratek čas prekinili, ko so protestniki okoljskega gibanja Zadnja avstrijska generacija (Letzte Generation Österreich) neovirano vstopili v ciljni prostor in po snegu posuli snov, ki je bila videti kot oranžni prah. Po tem ko je ciljno črto prečkal Schwarz, so najboljši tekmovalci po prvi vožnji morali počakati približno deset minut.

Aktiviste so nato le pospremili iz prostora, namenjenega športnikom, in se je tekma lahko nadaljevala in končala. Akcija ni naletela na odobravanje tam navzočih. Televizijski posnetki so pokazali jeznega norveškega slalomista Henrika Kristoffersena, ki je preklinjal in se jezil v ciljnem prostoru: »Ti idioti uničujejo tekmovanje.« Norvežana so celo morali zadržati, da ne bi planil v aktiviste.