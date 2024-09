Grozljiv padec slovenskega košarkarja, v dvorani je zavladala tišina (VIDEO)

Košarkarji Cedevite Olimpije so sinoči s porazom začeli novo sezono v ligi Aba in na gostovanju v Beogradu klonili proti FMP z 62:75. Poraz je dodatno skazila poškodba Žige Daneua v zaključku tekme, ki je z višine grdo padel. Kot so danes zjutraj pri Ljubljančanih zapisali na omrežju X, jo je 22-letnik odnesel brez hujših posledic.

Daneu je grdo padel v zaključku tekme, ko je pri posredovanju pod košem z višine padel na glavo in obležal na parketu. Po daljši prekinitvi ga je zdravniška služba z nosili odpeljala v bolnišnico.

»Po včerajšnjem padcu na tekmi s FMP je Žiga Daneu ponoči prestal preglede, ki so pokazali, da udarec ni pustil hujših posledic, in da je njegovo zdravstveno stanje dobro. V današnjih zgodnjih jutranjih urah je bil Žiga tako že s preostalimi soigralci v hotelu. Po prihodu v Ljubljano ga bo dodatno pregledal klubski zdravnik,« so na omrežju X zapisali pri Cedeviti Olimpiji.

V sredo Cedevito Olimpijo v prvem krogu evropskega pokala čaka gostovanje v Romuniji pri Cluju.