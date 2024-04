Grozljiv padec, etapa ustavljena! Na tleh Roglič, Vingegaard, Evenepoel ... (VIDEO)

Južnoafričan Louis Meintjes je zmagovalec četrte etape kolesarske dirke po Baskiji, ki jo je 33 km pred koncem zaznamoval grozljiv padec z vsemi tremi glavnimi favoriti. Huje jo je med drugimi skupil Danec Jonas Vingegaard, poškodovala sta se tudi Slovenec Primož Roglič in Belgijec Remco Evenepoel. Etapo so komisarji zaradi zasedenosti reševalnih vozil začasno ustavili.

Do padca je prišlo pri visoki hitrosti na spustu z drugega kategoriziranega klanca Olaeta. V malce ostrejšem ovinku so številni zdrsnili na tla, nekateri pa so pristali v globokem odtočnem jašku. Med njimi sta bila tudi Roglič (Bora-hansgrohe) in Vingegaard (Visma-Lease a Bike), medtem ko je čez jašek poletel Evenepoel (soudal-Quick Step) in nato med drevesi izgubil nadzor nad kolesom. Na tleh in ob cesti so se ob vseh treh glavnih favoritih za končno zmago znašli še številni drugi kolesarji.

Med prvimi sta v desni ovinek pripeljala Evenepoel in Vingegaard, medtem ko se kasneje Roglič ni mogel izogniti padcu ob polni cesti zavirajočih kolesarjev in tistih, ki so vmes pristali na tleh.

Kaj je z Rogljičem?

Organizatorji so med prenosom etape sporočili, da je bilo v padcu udeleženih najmanj 12 kolesarjev, vsaj šest pa jih je na poti v bolnišnico. Trenutno čakajo na končno odločitev o tem, ali bodo etapo nadaljevali z novimi reševalnimi vozili ali pa bo etapa odpovedana.

Roglič se je po padcu sicer pobral na noge, a vidno šepal, medtem ko pri Evenepoelu sumijo na zlom ključnice in poškodbo roke. Vingegaard se je z zdravniki in moštvenimi kolegi po padcu nad odtočnim jaškom pogovarjal, a se ni mogel premakniti, preden so ga oskrbeli in odpeljali z reševalnim vozilom.

Več informacij o stanju kolesarjev bo znanih sproti, za zdaj pa so organizatorji sporočili, da vsaj do mesta Eskoriatza dirkanja ne bo.