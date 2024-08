Fenomenalni Roglič vodi na dirki po Španiji

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je zmagovalec četrte etape dirke po Španiji. Na zahtevni trasi od Plasencie do Pico Villuercasa (170,5 km) je bil najboljši po sprintu manjše skupine na vrhu zadnjega klanca.

Po zmagi Kisovčan prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku

Za 34-letnega Kisovčana je bila to skupno 85. zmaga v karieri in peta letos. Samo na Vuelti je dobil 13 etap ima pa tudi tri skupne zmage v letih 2019, 2020 in 2021.

Lov na četrto je izkušeni Zasavec dobro odprl že v uvodnem kronometru, v četrti etapi pa je pokazal svojo moč ob koncu zahtevnega zadnjega klanca na Pico Villuercas (14,6 km/6,2 %). Večino časa je sam narekoval ritem na najtežjem delu klanca, nato pa v sprintu sedmerice za las ugnal tekmece.

Drugo mesto je pripadlo Belgijcu Lennertu van Eetveltu (Lotto Dstny), tretji pa je bil Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates).

V skupnem seštevku ima zdaj Roglič osem sekund naskoka pred Almeido, na tretje mesto pa se je prebil danes četrtouvrščeni Španec Enric Mas (Movistar), ki zdaj zaostaja 32 sekund.

V sredo bo na sporedu ravninska etapa od Fuente del Maestreja do Seville (177 km).