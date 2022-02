Džebel Hafit je Pogačarjev vrh

Tadej Pogačar je sezono 2022 začel, kot se spodobi za naslednika kolesarskega kanibala Eddyja Merckxa. Na dirki po Združenih arabskih emiratih je vzel vse, kar mu je ponujala trasa sedemdnevne preizkušnje, dve etapni zmagi in drugo leto zapored tudi rdečo majico najboljšega na dirki. Njegovi delodajalci iz ekipe UAE, za katere je to največja domača dirka, tudi niso pričakovali nič manj od svojega 23-letnega dragulja, ki jih iz leta v leto bolj navdušuje. Za kolesarski svet je predvsem dvakratni zmagovalec Toura, za svoje arabske plačnike pa tudi junak domačih cest, na katerih stopnjuje svoje dosežke. Ob prvem nastopu na dirki po ZAE je leta 2020 dobil etapo na Džebel Hafitu, vendar je moral v skupnem seštevku priznati premoč Adamu Yatesu (Ineos), s katerim sta stkala rivalstvo na puščavskih cestah. Britanec je bil najboljši predlani, v zadnjih dveh letih pa je bil najbližji zasledovalec izjemnega Slovenca, ki je v letu 2021 slavil eno etapno zmago, tokrat pa dve. Rdečo majico je oblekel po zmagoslavju na Džebel Džajsu v 4. etapi, potrdil pa jo je s še enim mojstrskim sprintom navkreber v sklepni etapi na Džebel Hafitu, ki bi ga že lahko preimenovali v Pogačarjev vrh. Del dirke po ZAE je bil petkrat, od tega je na njem Pogi zmagal že tretjič. »Zelo sem vesel, da sem že tretjič zmagal tukaj, je zahteven klanec in na koncu odločajo tudi tehnične prvine, kar mi prav tako ustreza,« je kapetan ekipe UAE povedal o 10,8 km dolgem vzponu s povprečnim naklonom 6,6 odstotka. »Taktika na Džebel Hafitu je bila zelo podobna kot lani, že pred tem sem bil v rdeči majici in ni bilo potrebe, da bi se otresel Yatesa, lahko sem le sledil njegovim potezam. Vemo, da so njegovi napadi eni najboljših na svetu. Zelo sem trpel, vendar so tudi njemu pošle moči, tako da se je razpletlo tako, kot sem si želel,« je nadaljeval Pogačar, ki se je na najboljši način otresel skrbi, da je pred nedavnim preboleli covid-19 pri njem pustil posledice.

Iz puščave v Toskano

Predvsem pa je z odliko opravil svoje delo na drugi najpomembnejši dirki za svojo ekipo. Čeprav dirka po ZAE ne spada med najbolj prestižne, jo za vodstvo UAE presega le Tour, na katerem bo Pogačar julija lovil tretjo zaporedno zmago. Pot do Francije bo še dolga, najprej bo vodila skozi Italijo, Strade Bianche v Toskani konec tega tedna in Tirreno–Adriatico prihodnji teden. Aprila pridejo na vrsto belgijske klasike in tudi prvo letošnje soočenje s Primožem Rogličem, ki se je na nižjekategornih francoskih dirkah še držal v ozadju, od 6. marca, ko se začne Pariz–Nica, se gotovo ne bo več.