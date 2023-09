Dvojno maščevanje: Carlsen v manj kot tednu dni dvakrat premagal Nakamuro

V finalu izjemno priljubljenega in privlačnega hitropoteznega turnirja pod okriljem največje platforme za igranje šaha, Chess.com, sta se tudi letos srečala stara znanca, Magnus Carlsen in Hikaru Nakamura. Zanimivo je, da vse od prve izvedbe tega tekmovanja leta 2016 na njem ni nikdar slavil nihče drug razen obeh finalistov. Nakamura je do letošnjega leta nanizal kar pet zaporednih prvih mest, vključno s presenetljivo zmago nad Carlsnom lansko leto, ko ga je v razburljivem zaključku ugnal z najmanjšo možno razliko.

Srečanje starih rivalov je tudi letos napovedovalo izjemno zanimiv finalni obračun, pričakovanja niso bila zaman. Po 26 odigranih partijah je bila med njima ponovno zgolj točka razlike, le da tokrat v prid Carlsna, ki se je tako tekmecu uspel z enako mero oddolžiti za lanski poraz. V poteku dvoboja se je nekdanji svetovni prvak sicer znašel v precejšnjih težavah, saj je Nakamura s svojo značilno hitrostjo in iznajdljivostjo nekaj slabših pozicij povsem preobrnil v svoj prid in povedel celo s tremi točkami prednosti, bilo je 8,5 proti 5,5.

Šah

ČRNI NA POTEZI Carlsen – Nakamura, internet 2023. Odločilni trenutek zadnje partije dvoboja. Nakamura je zamudil priložnost, s katero bi lahko prišel do zmage in izenačenja rezultata. Kako? REŠITEV: 1…Ta2+! in beli izgubi damo, saj ga v primeru jemanja 2.Kxa2 črni matira po 2…Ta8+ 3.Kb2 Da1#

EP v Čatežu

Carlsen je našel prepričljiv odgovor na krizo in pred najhitrejšim delom dvoboja, kjer sta imela tekmeca na voljo zgolj minuto časa za razmišljanje in sekundo dodatka po vsaki odigrani potezi, je bil rezultat izenačen. Krajši ritem za razmišljanje bi moral praviloma bolj ustrezati hitrejšemu Nakamuri, a je Carlsen prišel do minimalnega vodstva, ki ga je uspel tudi s precej sreče obdržati do konca. Prav v zadnji partiji je imel Američan namreč odlično priložnost za zmago in izenačenje rezultata, kar bi prineslo podaljške, a tudi zaradi iztekajočega časa tega ni izkoristil in Carlsen je prišel do remija, ki mu je zagotovil zmago v dvoboju in tretjo lovoriko v tem tekmovanju.

Carlsen in Nakamura sta se nato že čez dva dni srečala še v uvodnem dvoboju šestega turnirja elitne spletne serije, tokrat v pospešenem tempu. Njun tokratni minidvoboj v četrtfinalu je Carlsen dobil zelo prepričljivo, z rezultatom 2,5 proti 0,5, tokrat ga je uspel v svojo korist odločiti celo predčasno. Ker gre za format dvojne eliminacije, pa obstaja možnost, da bomo v tednu dni videli še tretji obračun med njima. Tudi prihajajoči konec tedna bo v Sloveniji minil v znamenju hitrih disciplin. V Termah Čatež se danes začenja evropsko prvenstvo v pospešenem in hitropoteznem šahu v mladinskih konkurencah. Prijavljenih je kar 520 mladih igralk in igralcev, kar predstavlja rekordno število za to tekmovanje.