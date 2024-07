Druga zmaga Caruane

Fabiano Caruana je z zmago v Zagrebu osvojil drugi zaporedni turnir aktualne sezone elitne serije Grand Chess Tour (GCT). Po standardnem tempu v Bukarešti je tokrat slavil še v pospešenem in hitropoteznem, to pa mu je uspelo z enim najboljših dosežkov v zgodovini tega formata. V devetih krogih pospešenega tempa, kjer točke štejejo dvojno, in osemnajstih hitropoteznega je namreč skupaj zbral kar 27 točk, s čemer je izenačil rekordni dosežek Magnusa Carlsna izpred petih let.

Izjemno izhodišče si je Caruana pripravil že v uvodnem, pospešenem delu turnirja, kjer je ob treh remijih zabeležil kar šest zmag in najbližjega zasledovalca, rojaka Wesleya Soja, za seboj pustil za točko in pol. Z visokim ritmom in impresivnimi predstavami je nadaljeval tudi zadnja dva tekmovalna dneva, ki sta potekala z najkrajšim časom za razmišljanje.

ČRNI NA POTEZI Vidit – Caruana, Zagreb 2024. Kako je črni prišel do odločilne prednosti in hitre zmage? REŠITEV: 1…Sxe3! 2.Dxe3 Dxe3 3.fxe3 Txc1 4.Txc1 Txc1 5.Lxb5 Lc6 6.Lxc6 Txc6 7.Sd5 Tc4 in beli je priznal poraz.

Neulovljivo prednost si je zagotovil že pet krogov pred koncem, ko je naposled vendarle nekoliko popustil, tako da omenjenega dosežka Carlsna ni uspel preseči, pač pa zgolj izenačiti. Vseeno je šlo za eno najbolj dominantnih predstav v tovrstni konkurenci, kakršnih smo bili v zadnjih letih vajeni predvsem s strani Norvežana, ki je predvideni nastop v Zagrebu moral odpovedati zaradi smrti matere.

Korak naprej

Caruana sicer nikoli ni ravno blestel v hitrejših disciplinah in je nenazadnje dvoboj za naslov svetovnega prvaka leta 2018 po dvanajstih remijih v standardnem tempu izgubil prav v pospešenih podaljških. Na tem področju pa je očitno storil velik korak naprej, saj si je tudi na turnirju v Bukarešti lovoriko zagotovil v podaljšani igri četverice. Z dvema zaporednima zmagama je tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku serije GCT, v kateri brani lanski naslov.

Tekmecem v Zagrebu je v senci njegovih predstav preostal zgolj boj za drugo mesto. Z enakim izkupičkom in štirimi točkami zaostanka so si ga na koncu razdelili So, Maxime Vachier-Lagrave in Alireza Firouzja. Slednji je trenutno najbližji zasledovalec Caruane v skupnem seštevku serije.

Ob robu serije GCT so v Zagrebu potekali tudi številni spremljevalni dogodki. Najbolj množičen je bil odprti mednarodni hitropotezni turnir, na katerem je nastopilo 136 igralk in igralcev iz 14 držav. Med njimi je bilo tudi osem velemojstrov, presenetljivo pa je slavil mojstrski kandidat Andrej Skvorcov, ki igra pod zastavo Črne gore. Med slovenskimi predstavniki je bil najvišje uvrščen Adrijan Mihaljčišin, ki je končal na osmem mestu.