Drkušić navdušen, zdaj pred vrati Benfica

Slovenski nogometni legionarji so se po koncu reprezentančnega dvojčka tekem vrnili k svojim klubom. Benjaminu Šešku, s tremi goli velikemu junaku zadnje zmage proti Kazahstanu, se tokrat želje v Leipzigu niso uresničile, precej bolj zadovoljna sta bila Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić v dresu Crvene zvezde v Beogradu. Pred vsemi tremi je izjemen teden v ligi prvakov. Šeška in druščino čaka v Madridu Atletico Jana Oblaka, Beograjčani bodo igrali doma z Benfico.

V Leipzigu niso skrivali zadovoljstva ob uvodni beri v novi sezoni. Nogometaši trenerja Marca Roseja so za začetek nanizali tri zmage, dve v bundesligi in eno v pokalnem tekmovanju, Seveda je občinstvo na domači tekmi proti Unionu iz Berlina pričakovalo četrti zaporedni uspeh. Pa tega ni bilo – moštvi sta se razšli brez golov, poročevalci niso bili prav navdušeni nad učinkom našega zvezdnika Šeška kot tudi ne njegovega soigralca v napadu Loisa Opendaja. Slednji je zgrešil z enajstmetrovke, to se mu je pripetilo tudi pred dobrim tednom v belgijskem dresu, ko se je z rojaki sicer veselil zmage proti Izraelcem s 3:1.

Na začetku mi je pomagal Timi Max Elšnik, pa tudi soigralci so me imenitno sprejeli.

Zanimivost tekme v Leipzigu je bila tudi odsotnost obeh glavnih trenerjev: Rose je moral zaradi rdečega kartona dogajanje spremljati med gledalci na tribunah (moštvo je vodil nekdanji Bayernov napadalec Alexander Zickler), strateg berlinskega Bo Svensson pa je zaradi bolezni obležal v domači postelji. Šeško se v treh krogih nove sezone v bundesligi še ni vpisal med strelce, naslednjo priložnost bo imel ob koncu tedna (če bo seveda igral), ko bo Leipzig gostoval v Hamburgu pri St. Pauliju, povratniku v elitni nemški nogometni razred.

Upa na polno Marakano

Bolj zadovoljna sta bila slovenska reprezentanta v Beogradu. Med zadnjim odštevanjem do prihajajoče sezone v ligi prvakov in četrtkovega spektakla doma proti Benfici je Crvena zvezda v srbskem prvenstvu ugnala Napredak iz Kruševca. V udarni enajsterici sta nastopila tako Elšnik kot Drkušić, slednji ni skrival navdušenja ob počutju v rdeče-belem taboru ter navijaški evforiji pričakovanja evropskega spektakla. Povrh so na tej tekmi z Napredkom pri beograjskem nogometnem velikanu praznovali 61. rojstni dan svojega stadiona, ki mu sicer po vzoru tistega v Riu de Janeiru pravijo Marakana.

»Prav neučakani smo že v pričakovanju žarometov lige prvakov. Meni je nastop na Marakani uresničitev otroških sanj. Zdaj sem ponosen in srečen glede tega, kar sem dosegel,« je dejal naš reprezentančni branilec, ki se je nazadnje proti Kazahstanu, še prej pa zelo vidno na evropskem prvenstvu predstavil v zelo lepi luči.

»Težko je opisati tisto, kar občutim v teh dneh. Imenitno mi je tukaj, pravzaprav se ni težko navaditi na lepe stvari,« je dejal po zmagi v domačem prvenstvu in v luči prihajajočega spektakla elitnega Uefinega klubskega tekmovanja poudaril: »Zdaj se moramo hitro zbrati in ustrezno pripraviti za tekmo proti Benfici. Upam, da bo naša Marakana polna in da bomo navijačem postregli s spektakularno predstavo,« je Slovenec poudaril v pogovoru za srbski dnevnik Blic.