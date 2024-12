Dončić je odigral briljantno tekmo ob vrnitvi (VIDEO)

Slovenski košarkarski as Luka Dončić se je vrnil na igrišča severnoameriške lige NBA in ob gostujoči zmagi svojih Dallas Mavericks proti Portland Trail Blazers s 137:131 navdušil s 36 točkami in 13 podajami.

Za tudi tokrat precej oslabljene košarkarje Dallasa je bila to četrta zaporedna zmaga ter osma na zadnjih devetih tekmah. Z razmerjem zmag in porazov 13-8 so ostali na petem mestu zahodne konference.

Pri Mavericks so tokrat zaradi lažjih poškodb počivali Kyrie Irving, Klay Thompson in Dereck Lively, se je pa v postavo po petih tekmah odsotnosti vrnil Dončić. Slovenski as je dosegel 36 točk, iz igre je zadel 15 od 24 metov, od tega štiri od desetih za tri točke. Ob tem je soigralcem podelil še 13 asistenc, pobral sedem skokov ter trikrat ukradel žogo. Tri je tudi izgubil.

»Vesel sem, da sem nazaj. Najraje sem na parketu in igram z nasmeškom na obrazu. Seveda sem vesel tudi zmage, ki smo si jo ob koncu prigarali. Zapestje je okej, malce boli. Ni še vse 100-odstotno, a sem vesel, da sem lahko igral,« je po krajši odsotnosti z igrišč dejal 25-letni Ljubljančan. Na novinarski konferenci po dvoboju je govoril tudi o tem, kaj je videl od soigralcev v času, ko jim ni mogel pomagati: »Igrali so v visokem ritmu, bili so sijajni, zato se je treba temu prilagoditi. Premagali so nekaj zelo zahtevnih tekmecev.«

Dallas naslednji dvoboj čaka v noči s torka na sredo, ko bo gostil Memphis (14-7), ki je na lestvici zahoda tretji po zmagi proti Indiana Pacers (9-12) s 136:121. Drugi slovenski predstavnik Vlatko Čančar je še naprej na stranskem tiru zaradi poškodbe kolena, časovnice za vrnitev na parket pa za zdaj še ni.