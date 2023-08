Dončić in Tavares prvič tudi tekmeca

V uvodnih dneh svetovnega prvenstva so se za slovenske košarkarje povečini vrstile dobre vesti. Tako je bilo tudi po ponedeljkovi nezgodi Jake Blažiča. Pregled z magnetno resonanco in računalniško tomografijo je potrdil, da ni utrpel hujše poškodbe hrbta. Po nekaj urah strahu so se vsi skupaj z olajšanjem osredotočili na zadnji nastop v prvem delu mundiala. Z zmago nad Zelenortskimi otoki (13.30) bi namreč formalno potrdili napredovanje v drugi krog s tremi zmagami popotnice. Moštva bodo namreč nesla naprej vse rezultate.

Izziv je torej lep, po gladkih zmagah nad Venezuelo in Gruzijo se bo torej morala bratovščina Luke Dončića ogniti morebitnemu podcenjevanju novinca na SP, trenutno 64. na svetovni lestvici (Slovenija je 7.), s katerim se še nikoli ni pomerila. Niti v pripravljalnih dvobojih, na uradnih tekmovanjih pa ni bilo niti teoretične priložnosti. Ob prvem soočenju bi morali Zelenortski otoki zmagati z več kot 23 točkami razlike, da bi lahko spodrinili naše košarkarje iz družbe 16 najboljših moštev na SP.

Slovenska reprezentanca pričakuje tretji nastop v Okinavi z napadalnim povprečjem 94 točk, v ponedeljek je prikazala tudi zelo dobro obrambno predstavo. Proti Gruziji je prejela le 67 točk, torej 18 manj kot proti šibkejši Venezueli. Ob tem je dokazala, da se lahko dostojno kosa tudi z nadpovprečno visokimi in čvrstimi tekmeci. Dodaten test ji bo ponudila današnja tekma. Najboljši strelci Zelenortskih otokov so resda krila – Will Tavares (povp. 14,5 točke), ki sicer igra za bolgarski Jambol, Betinho Gomes (13,5) in Ivan Almeida (12) iz portugalske Benfice – toda prvi zvezdnik moštva je visok 221 cm, v zadnjih treh sezonah se je uvrstil v elitno peterko evrolige, trikrat je bil najboljši obrambni igralec tekmovanja, letos pa si je prislužil tudi lovoriko MVP na finalnem turnirju v Kaunasu.

Prijatelja brez milosti na igrišču

Gre seveda za Walterja »Edyja« Tavaresa, ki od leta 2017 brani barve madridskega Reala, v Okinavi pa se prilagaja potrebam in zmožnostim reprezentance iz najmanjše udeleženke SP v zgodovini. Njen glavni adut je ob porazu z Gruzijo (60:85) in zmagi nad Venezuelo (81:75) obakrat dosegal le po šest točk, saj ne more računati, da bi mu soigralci s kolektivnimi akcijami pripravili ugoden položaj za met. S stasom (236 cm razpona rok) in ugledom pa je v obrambi pridno odganjal tekmece daleč od obroča, s povprečjem 13 skokov je tudi vodilni na SP; Dončić (8,5) je deseti na lestvici.

Walter Tavares zdaj pravi, da se veseli prvega uradnega dvoboja s slovenskim asom. Ob njuni skupni sezoni 2017/18 v Madridu sta se nekajkrat preizkusila na treningih in se tudi dodobra spoprijateljila. Dončić mu vrača simpatije, na igrišču pa bo vendarle igral na vso moč; tako kot vedno. Navsezadnje je igralni vložek prevelik, da bi prekinil krivuljo reprezentančnega napredka.