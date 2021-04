Dončić in soborci v skupini smrti

Slovenski košarkarji bodo zaradi spremembe intervala evropskih prvenstev na štiri leta in pandemije koronavirusa na prestolu kar pet let. Izenačili se bodo z rekorderko Litvo, ki je zaradi mrtvila med drugo svetovno vojno vladala pod obroči v letih 1941–46. Zato pa jim pred 14. zaporednim nastopom na eurobasketu, ki ga bodo med 1. in 18. septembrom 2022 gostile Gruzija, Nemčija, Italija in Češka, žreb ni bil niti malo naklonjen. V Kölnu bodo igrali v najzahtevnejši od štirih skupin: njihove tekmice bodo Francija, Litva, Nemčija, Madžarska in BiH.



V izločilne boje v Berlinu bodo resda napredovale po štiri iz vsake skupine, toda s prebojem v najboljšo šestnajsterico naloga Slovenije ne bo nič lažja. V osmini finala se bodo namreč moštva iz skupine B navzkrižno pomerila s tekmeci iz skupine A, v kateri prav tako ne manjka vrhunskih zasedb. V Tbilisiju bodo poleg domačih košarkarjev igrale svetovna prvakinja Španija, Rusija (četrta z zadnjega EP), Turčija, Belgija, ki se je v kvalifikacijski skupini uvrstila pred Litvo in Češko.

Slovenska izbrana vrsta je po nepozabnem 17. septembru 2017, ko je njen kapetan Goran Dragić visoko dvignil šampionsko lovoriko, doživela precej neprijetnih trenutkov. Med poskusom uvrstitve na svetovno prvenstvo 2019 je iztržila le tri zmage v 12 nastopih, v kvalifikacijah za EP 2022 sicer ni imela prevelikih težav, a je klonila proti Madžarski in Ukrajini ter dvakrat ugnala le Avstrijo. Koliko je vredna štiri leta po sanjskem podvigu v Istanbulu, bo nekoliko jasneje med 29. junijem in 4. julijem letos, ko bo dobila novega selektorja po dolgem dogovarjanju z Dimitriosom Itoudisom, Xavijem Pascualom in Aleksandrom Sekulićem. V Kaunasu si bo namreč poskusila priigrati prvi nastop na olimpijskih igrah z vsemi aduti, torej tudi z Luko Dončićem in Vlatkom Čančarjem iz lige NBA, s Klemnom Prepeličem, Zoranom Dragićem in Žanom Markom Šiškom iz evrolige ter z Gašperjem Vidmarjem. Z njimi bi bil potencial reprezentance znova izjemen.

Še drugič z Litovci



Toda tudi ovire v kölnski skupini smrti bodo vse prej kot lahke. Francija je bila bronasta na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih, pred spodrsljajem na EP 2017, na katerem je bila 12., pa je v obdobju 2011–15 osvojila po eno kolajno vsakega sijaja na celinskih prvenstvih. Litva bo z zvezdniško centrsko navezo z Domantasom Sabonisom in Jonasom Valančiunasom visoka ovira za Slovenijo že v olimpijskih kvalifikacijah, v Kölnu in Berlinu pa se bo poskusila vrniti na zmagovita pota. Baltska država z 2,8 milijona prebivalcev namreč živi za košarko in je izjemno ponosna na uspehe reprezentance s tremi bronastimi olimpijskimi kolajnami (1992–2000), tretjim mestom s SP 2010 ter tremi zlatimi (1937–39, 2003), tremi srebrnimi (1995, 2013, 2015) in enim bronastim (2007) odličjem z EP. Nemčija bo na domačih tleh še bolj neugodna kot na zadnjem eurobasketu, na katerem je bila šesta, z Madžarsko so se Slovenci že opekli. Na papirju bi jim moralo biti lažje le proti BiH.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: