Cesarski Maribor na gostovanju v Ljubljani

Po drugem reprezentančnem odmoru se bo bitka za slovenskega nogometnega prvaka šele razplamtela. V njej ne bo več najuspešnejšega klubskega trenerja Anteja Šimundže, ki ga je na položaju trenerja Maribora zamenjal reprezentančni rekorder in debitant na klubski fronti Boštjan Cesar. Prav njegova štajerska avantura bo konec tedna v ospredju, v 12. krogu 1. SNL bo Maribor gostoval v Cesarjevi Ljubljani pri Bravu. Vodilno Olimpijo danes čaka »trening« tekma v Lendavi.

Celje: Celje – Mura (sobota, Slavko Vinčić, 15): Albert Riera (in igralci) so bili krivi za Šimundževo slovo. Vrnitev v šampionski ritem v obdobju, ko še čakajo na priključitev dveh močnih adutov, Žana Karničnika in Marka Zabukovnika, je potrdila, da so celjski potenciali večji od položaja na lestvici. Uglašeni, okrepljeni – španske okrepitve najbrž niso slabše od opevanih mariborskih z vseh vetrov – in z minimalnimi zdravstvenimi težavami se lahko spustijo tudi v lov za evropsko pomlad, a v ospredju bo liga. Najprej bodo njihov plen Sobočani, ki so tam, kamor sodijo. Vlagatelj Georg Junčaj bo moral seči v žep, če bo želel držati korak z najboljšimi. Do zimskega odmora bo glavni cilj trenerja Oskarja Drobneta, da zaostanek ohrani v sprejemljivih mejah. Kaj to pomeni, ne ve nihče.

Prva Liga Telemach Olimpija 11 6 4 1 17:5 22 Maribor 11 6 3 2 23:10 21 Koper 11 6 2 3 11:4 20 Celje 11 6 2 3 20:15 20 Bravo 11 5 4 2 17:10 19 Mura 11 5 2 4 12:11 17 Primorje 11 4 0 7 10:20 12 Radomlje 11 3 2 6 9:13 11 Nafta 11 2 1 8 8:22 7 Domžale 11 1 2 8 6:23 5

Lendava: Nafta – Olimpija (Alen Bubek, 17.30): Za Olimpijo se je končal sanjski niz brez poraza, zaradi česar bo trener Victor Sanchez imel manj pritiska in bolj realen pogled. Zeleno-beli so premagljivi in ranljivi, to je dejstvo, a to ne spremeni dejstva, da so v optimalni formi in zdravi lahko še lep čas vodilni. Sancheza čakata natanko dva meseca trpljenja in hkrati tekmovalnega užitka. V Lendavi pa bi morala biti zgolj trening tekma za četrtkovo drugo »konferenčno« tekmo in prvo domačo proti Lasku iz Linza.

Nogometaši Olimpije bodo iskali v Lendavi vrnitev na zmagovalno pot, potem ko so nanizali prva poraza v tej sezoni. FOTO: Blaž Samec

Koper: Koper – Primorje (Dejan Balažič, 20.15): Iz ozadja so Koprčani vzleteli med favorite v boju za prvaka in dali vedeti, da nanje še kako velja računati. Z bivšim reprezentantom in vidnim sprinterjem v ligi prvakov Damjanom Boharjem, ki je prestal »fizični test«, je trener Oliver Bogatinov dobil igralsko širino. A ključno za uspešnost bo, ali bo taktična dovršenost, izražena v najmanj prejetih golih (a tudi najmanj doseženih), konkurenčna »lepšim in učinkovitejšim«.

Ljubljana: Bravo – Maribor (nedelja, Bojan Mertik, 15): Ob zdajšnjih preobratih pri vijoličnih se velja spomniti žalitev Zlatka Zahovića, ko se je nesramno lotil malega Zavrča. »Smrdite po mesu in smrdite po ribi, pa niste ne meso ne riba.« Kakšen je zdaj Maribor in po čem smrdi? Uradno ga vodijo Mariborčani, dejansko plačniki Turki. Ni več Mariborčana na trenerskem stolčku, na igrišču pa tudi ne, razen veteranov Ažbeta Juga in kapetana Martina Milca. Trener je Ljubljančan z gorenjsko navezo. Klub je bil zgled organiziranosti v pisarnah, zdaj ni sposoben vojski »Mi smo Maribor« sporočiti enostavnega gesla – nič več ni v naših rokah.

Uradna primopredaja se še kar vleče. Boštjan Cesar je uganka, ima izjemne igralske izkušnje, je skrajno ambiciozen, a še nikoli ni vodil klubske tekme in nihče ne ve, kakšna je njegova filozofija. Le naslov prvaka in zmage ga bodo obdržale v Mariboru. V Stožicah bi moral še ugajati. Že na startu naj bi bil na boljšem od predhodnika, El Arbi Soudani je »zaceljen«, Benjamin Tetteh pa tudi pripravljen za več kot polčas.

Rekorder na trenerskem stolčku 102 nastopa za reprezentanco je zbral slovenski rekorder Boštjan Cesar.

Domžale: Domžale – Kalcer Radomlje (Damjan Novarlić, 17.30): Lokalni derbi je priložnost za Domžalčane za pobeg z dna lestvice. Le zmaga prinaša nekaj miru v domžalski tabor, ki zaradi minusa v blagajni in napačnih kadrovskih odločitev že pogleduje proti rešiteljem od zunaj. V bistvu ima domžalska zgodba že videno vsebino, ko prenos moči z očeta na sina ni prinesel nič dobrega.