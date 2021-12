Cene Prevc reševal slovensko čast

Tudi na tekmah za svetovni pokal v smučarskih skokih v Klingenthalu so pomembno vlogo igrale vremenske razmere. Vendar tokrat bolj kot veter zlasti včerajšnji dež, zaradi katerega je imelo nemalo skakalcev težave s počasnejšo zaletno smučino. Ob avstrijskem šampionu Stefanu Kraftu, ki je v soboto po sušnih 22 mesecih spet okusil slast zmage (22. med elito), je Saško izjemno zadovoljen zapuščal Rjoju Kobajaši, ki se je na vrh zavihtel na drugi preizkušnji na veliki skakalnici v areni Vogtland. Za japonskim zvezdnikom in kar petimi Norvežani, med katerimi je z 2. mestom zablestel Daniel-Andre Tande, ki je konec marca grdo padel v Planici, se je s 7. mestom kot najvišje uvrščeni Slovenec izkazal Cene Prevc (predvčerajšnjim 22.). Deset mest za njim je pristal Lovro Kos, tako da sta bila naša najboljša tekmovalca še drugič po Visli skakalca, ki trenirata v reprezentanci B. Do točk se je včeraj dokopal tudi Anže Lanišek, toda 20. in 23. mesto, ki ju je dosegel v Klingenthalu, sta zagotovo manj, kot je ta čas sposoben. Timi Zajc, ki se je od Slovencev najvišje zavihtel v soboto (19.), je imel včeraj med vsemi najmanjšo zaletno hitrost (89,2 km/h), zaradi česar bi težko izvlekel dosti več od 48. mesta, praznih rok je po sobotnem 25. mestu na drugi tekmi ostal tudi Peter Prevc (41.). Pri točkovni ničli pa je še vedno njegov najmlajši brat Domen Prevc. Potem ko je v soboto zasedel 42. mesto, so ga včeraj spet diskvalificirali zaradi neustreznega tekmovalnega dresa – tokrat že v kvalifikacijah. Naslednja postaja svetovnega pokala bo Engelberg, ki bo gostil tradicionalno generalko pred novoletno turnejo.

Sladko-kislo

Na drugi tekmi smučarskih skakalk v Klingenthalu so Slovenke – tako kot pred tednom dni v Lillehammerju – ostale brez želenih stopničk. Še najbolj se jim je približala naša petkova junakinja Urša Bogataj, ki je 3. mestu dodala še peto. »Vesela sem, da sta mi na zahtevni tekmi uspela dva dobra skoka,« je omenila 26-letna članica ljubljanske Ilirije, ki se je v skupni razvrstitvi povzpela na tretje mesto. Na vrhu kraljuje Avstrijka Marita Kramer, ki je bila na veliki napravi v areni Vogtland (HS-140) razred zase. Od šesterice Slovenk so med elitno deseterico skočile tudi Ema Klinec, Nika Križnar in Špela Rogelj, ki so se druga za drugo zvrstile med 7. in 9. mestom, točke za svetovni pokal pa pridno zbirata tudi najmlajši v naši vrsti – 20-letna Jerneja Brecl in štiri leta mlajša Nika Prevc, ki sta predvčerajšnjim doskočili na 14. oziroma 26. mesto. Glavni trener naše ženske vrste Zoran Zupančič z izkupičkom svojih izbrank tokrat ni bil povsem zadovoljen. »Po lepih kvalifikacijskih nastopih (2. Bogataj, 5. Križnar, 6. Klinec in 7. Rogelj) smo imeli velika pričakovanja za tekmo, na kateri nismo dobili tistega, kar smo si želeli. Zaradi tega so naši občutki sladko-kisli. Srečni smo zaradi ekipnega uspeha, jezni pa, ker smo ostali brez stopničk,« je dejal Zupančič. Naslednja tekma za svetovni pokal bo v petek v Ramsauu.