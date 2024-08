Celjani bijejo plat zvona

Zgodovinski četrtek ali večer zamujenih priložnosti? To je rdeča nit dnevov do dneva D, ki ga v slovenskem evropskem nogometnem trojčku pričakujejo v različnem stanju. Optimizem in odlično vzdušje je tri dni do povratnih tekem 4. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo že zajelo Stožice in Ljudski vrt, povsem drugače je okoli stadiona Z'dežele. Po neodločenem izidu v velikem derbiju se pri Olimpiji in Mariboru že »brusijo« čevlji za Rijeko in Djurgarden, pri Celju pa po domačem polomu proti Primorju (0:3, Žan Bešir 14., Semir Smajlagić 36., Mark Gulič 41.) in pred dvobojem s Pjunikom bijejo plat zvona.

Največ optimizma je v taboru zeleno-belih, čeprav so v zadnjih štirih tekmah, treh prvenstvenih in evropski, iztržili le neodločen izid. Toda vtis je bil spodbuden, v »najtežjih« tekmah so Ljubljančani pokazali, da so pod taktirko trenerja Victorja Sancheza tekmovalni in uglašeni. Proti Rijeki in Mariboru so zaostajali in izenačili, v seštevku pa so imeli več smole.

Ni več šale, predsednik Celja Valerij Kolotilo je moral pozivati k enotnosti in podpori pred tekmo sezone, od katere je odvisna prihodnost Alberta Riere na celjski klopi. FOTO: NK Celje/facebook

»Pri vseh neodločenih razpletih smo bili bliže zmagi,« je poudaril Sanchez, ki je zaznal največjo slabost. Ta je povezana tudi z igralnim slogom in kakovostjo posameznikov. Slab izkoristek priložnosti – »Moramo biti bolj učinkoviti,« je bil iskren Španec – je povezan prav s trenerjevim tekmovalnim slogom igre, ki ne dopušča preveč tveganja in ima temelje v trdni obrambi ter popolnem nadzoru ritma. Olimpija še vedno nima in najbrž tudi ne bo imela strelca z instinktom, ki praviloma ne potrebuje »morja« priložnosti in mu zadostuje le desetinka, dve navdiha in nekaj centimetrov prostora. Še ena podrobnost šteje, kdo bo streljal enajstmetrovke, ko ni Pedra Lucasa? Ni naključje, da je najboljši igralec Raul Florucz zgrešil strel z 11-m oziroma ga je vratar Ažbe Jug prebral.

Sanchez s svojim štabom ničesar ne sme prepustiti izbiri odločitev igralcev ali naključjem, temveč velja biti enako dosleden, kot je pri drugih taktičnih podrobnostih. Rijeka je v vzponu forme, v nedeljo je bila uspešna na gostovanju v Osijeku (2:0, Stjepan Radeljić, Marco Pašalić). Morda bo tudi oslabljena, saj je prodala strelca gola s prve tekme, 20-letnega Franja Ivanovića belgijskemu Antwerpnu, ki naj bi zanj plačal štiri milijone evrov.

Prva liga Telemach Koper 6 4 0 2 9:2 12 Olimpija 6 3 3 0 8:3 12 Mura 6 4 0 2 8:6 12 Bravo 5 3 1 1 10:5 10 Maribor 5 2 3 0 9:5 9 Primorje 6 3 0 3 8:9 9 Celje 5 2 1 2 8:9 7 Radomlje 6 1 1 4 5:9 4 Nafta 5 1 0 4 2:10 3 Domžale 6 0 1 5 3:12 1

Maribor na meji

Koliko še zmore Josip Iličić in doklej? To je glavno vprašanje za vijolične privržence in tudi trenerja Anteja Šimundžo, ki iz moštva vleče zadnje atome moči. To je bilo videti tudi v velikem derbiju, po katerem je Šimundža izpostavil mentalno osredotočenost njegovih igralcev. Toda naravnost neverjetno je, da je najtežji tekmi, evropsko na Švedskem in ligaško v Ljudskem vrtu, 180 minut igral 37-letni Iličić. Maribor brez Joja ali z njim, to sta dve različni zgodbi. Z njim ali brez njega pa Maribor igra na meji ali celo nad svojim trenutnimi sposobnostmi.

Victor Sanchez bi si želel še bolj učinkovito Olimpijo. FOTO: Goran Šebelić/Cropix

»Glede na vse okoliščine in ko se vse sešteje, je bil derbi z našega zornega kota koristen za prihodnost. Predvsem glede dojemanja zadev in upam, da bo to se odrazilo pozitivno v četrtek,« je Šimundža dal vedeti, da njegovi fantje potrebujejo čim več podobnih tekem, na katerih trpijo, igrajo nad ali v mejah zmožnosti ter si nabirajo izkušnje. Iličićev navdih za telesno močnejše Švede ne bo zadostoval, vijolični nujno potrebujejo aduta ali dva več. Še posebej, ker tudi »alžirski Jojo« El Arbi Soudani naj ne bi bil nared.

Kdor je pomislil, da slabše ne more iti več, se je zmotil. Že tako narušeno hierarhijo in red v celjskem moštvu so pred tekmo sezone proti Pjuniku, pri katerem so si vzeli prost konec tedna za pripravo na povratni dvoboj, še bolj načeli Ajdovci. Albert Riera ima težave vsepovsod, na nekatere nima vpliva (poškodbe), na druge, kot sta taktika in izbira igralcev, ki jih ima na voljo, pač. Celjanom manjkajo zdravi igralci, nekaj več pozitivne energije in manj prepirljiv ter nejevoljen trener. K umirjanju razmer in k podpori je navijače pozval celo predsednik kluba Valerij Kolotilo. Celjani so res v krizi, a le ena, evropska tekma jih lahko spremeni v državne prvake. »Že danes vem, kako se je bomo lotili,« je Majorčan ohranil svojo samozavestno držo.