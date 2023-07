Carlsen postavlja nove mejnike

Tretja postaja sezone elitne serije Grand Chess Tour (GCT) je bil Zagreb, kjer se je deseterica nastopajočih, z dvema nekdanjima svetovnima prvakoma, Magnusom Carlsenom in Višijem Anandom, ter dvema nekdanjima izzivalcema, Fabianom Caruano in Janom Nepomnjačim, na čelu, vnovič merila v pospešenem in hitropoteznem tempu. Slednja sta najbolje opravila počasnejši del, ki sta ga končala v skupnem vodstvu s točko prednosti pred Carlsenom. Ta je bil na začetku, kot je zanj v zadnjem času že nekako običajno, zadržan ter je v četrtem in petem krogu doživel zaporedna poraza s Caruano in mladim zvezdnikom Alirezo Firouzjo. Uvodni del je nato zaključil z dvema zmagama, kar je bila napoved eksplozije v hitropoteznem tempu.

Šahovski diagram FOTO: Šzs

Črni na potezi Gukeš – Carlsen, Zagreb 2023. Kako je črni izkoristil svojo prednost kmeta? REŠITEV: 1…Tc2+! Edini način je prehod v kmečko končnico z začasno žrtvijo kmeta. 2.Txc2 dxc2 3.Kxc2 Kc5 4.Kd3 Kxb5 5.Kd4 Kc6 6.Ke5 Kd7 7.Kd5 Ke7 8.Ke5 g6 in beli je priznal poraz.

Prvi tekmovalni dan od dveh v najhitrejši disciplini je nato Carlsenu uspel zgodovinski podvig, saj je ugnal vseh devet tekmecev in zanesljivo prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Dosežek v tako močni konkurenci meji na znanstveno fantastiko, Norvežan pa je z njim presenetil tako javnost kot samega sebe. Po koncu turnirja je namreč dejal, da mu popolni izkupiček pomeni več kot malone katerakoli od njegovih številnih turnirskih lovorik, saj česa podobnega še ni dosegel. Po lastnih besedah bo to tudi težko kdaj ponovil. Veliko prednost je zadnji dan rutinirano obdržal, pri čemer si je prvo mesto zagotovil že tri kroge pred koncem in drugič zapored zmagal v seriji GCT. Tudi prvo v Varšavi je dosegel v hitrejših različicah, kar je zgolj dodaten dokaz, katerim oblikam posveča največ pozornosti v trenutnem obdobju kariere.

Šubelj oddal le dva remija

V boju za drugo mesto v Zagrebu smo videli ogorčen obračun trojice, ki se je na koncu od drugega do četrtega mesta zvrstila znotraj ene same točke. Do drugega mesta je uspelo priti Nepomnjačiju, medtem ko je Firouzja v zadnjem krogu prehitel Caruano in stopil na zadnjo stopničko zmagovalnega odra.

Ob robu elitnega turnirja deseterice je v hrvaški prestolnici potekalo še več vzporednih dogodkov. Na velikem odprtem turnirju v hitropoteznem tempu je sodelovalo 159 igralcev iz 17 držav, med njimi 12 velemojstrov. Izvrsten dosežek je s prvim mestom v močni konkurenci uspel 19-letnemu slovenskemu reprezentantu Janu Šublju, ki je pred nekaj meseci izpolnil zadnje pogoje za najvišji šahovski naslov. V desetih krogih je tekmecem oddal le dva remija in povsem zasluženo prišel do odmevnega mednarodnega uspeha.