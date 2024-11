Carlsen pokoril Indijo

Magnus Carlsen je na superturnirju v hitrih disciplinah v Kolkati pričakovano potrdil svoj favoriziran status in dvakrat končal na vrhu. Posebno prevladujoč je bil v pospešenem tempu, kjer je za uvod z dvema remijema še lovil pravi zalet, nato pa z neverjetnimi šestimi zaporednimi zmagami predčasno odločil vprašanje zmagovalca.

V tem nizu je Norvežan blestel z dobro prepoznavnim slogom igre, ki ga krasi predvsem odličen občutek za igro in razumevanje, s katerim je uprizoril nekaj zanj tipičnih pozicijskih mojstrovin. Tem je dodal še nekaj enako tipičnih tehničnih zmag v končnicah, tako da je svoja najbližja zasledovalca, domačina Pragnanando in Američana Wesleyja Soja, na koncu pustil za seboj za celi dve točki.

Carlsnova prednost v najhitrejši disciplini, hitropoteznem šahu, je znašala točko in pol, njegova pot do prvega mesta pa je bila vendarle nekoliko bolj negotova. Še tri kroge pred koncem je namreč zaostajal za Ardžunom Erigajsijem, ki mu je v hitropoteznem delu zadal edini poraz v 27 partijah. Kljub belim figuram je bil Carlsen v tem trenutku povsem neprepoznaven in je izgubil po vsega 20 potezah. A je bil to njegov edini resni spodrsljaj, ki ga je v zaključku, ko je bilo najpomembneje, več kot zadostno nadomestil s tremi zaporednimi zmagami. Povsem nasprotno je Erigajsi po prevzemu vodstva izgubil zadnje tri partije, tako da ga je ob Carlsnu na drugem mestu prehitel tudi So.

Zmagi Rusinj

Na ženskem turnirju sta obe prvi mesti pripadli ruskima igralkama. V pospešenem tempu je bila Aleksandra Gorjačkina podobno dominantna kot Carlsen. Zmagala je celo z identičnim dosežkom sedmih točk in pol iz devetih partij, celi dve točki pred drugouvrščeno Gruzinko Nano Dzagnidze. Na hitropoteznem delu je Katerina Lagno za pol točke prehitela rojakinjo Valentino Gunino, rusko prevlado pa je dopolnila Gorjačkina, tokrat na tretjem mestu.

V črnogorskem Petrovcu pa se zaključilo letošnje najpomembnejše uradno tekmovanje na stari celini, posamično evropsko prvenstvo za člane. Drugič zapored je šla lovorika v Srbijo, za kar je tokrat poskrbel 29-letni Aleksandar Indjić. Med nastopajočimi je bilo šest slovenskih predstavnikov, najvišje pa je bil uvrščen Vladimir Fedosejev na 15. mestu. Pred začetkom je bil sicer prvi nosilec in je prvenstvo dobro odprl, po porazu s poznejšim zmagovalcem v sedmem krogu pa se v nadaljevanju ni več vrnil v boj za najvišja mesta.