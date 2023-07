Bilbao je zmagal za pokojnega Gina

Na Touru ni lahkih dni. To je potrdila 10. etapa, na kateri so kolesarji zaman upali, da bodo imeli po prvem dnevu premora na dirki še dan aktivnega počitka. V hudi pripeki in ostrem tempu je moral noge dodobra pretegniti tudi Tadej Pogačar (UAE), ki se je v uvodnih kilometrih znašel v ubežni kombinaciji. A naposled je v karavani zavladal ustaljeni red. Odpeljali so se manj nevarni ubežniki, čustveno zmago pa je slavil Pello Bilbao (Bahrain Victorious).

»Mislil sem, da bo nekoliko lažje, očitno še nimam dovolj izkušenj. To je bila ena najtežjih etap na Touru, vesel sem, da je je konec. Z Jonasom Vingegaardom sva pokrivala drug drugega, tako bo tudi v nadaljevanju, vendar ne smeva pozabiti na druge kolesarje, kot je Pello, ki je pridobil veliko časa v skupnem seštevku,« je Pogačar potegnil črto pod 167 km dolgo preizkušnjo, ki se je začela v doživljajskem parku Vulcania.

Kolesarji so se iz njega izstrelili kot vroča lava, na razgibanih cestah Centralnega masiva, kjer so se temperature dvignile nad 35 stopinj Celzija, so vsi hoteli v pobeg. Tudi Pogačar je preizkusil noge rumenega Vingegaarda, ki mu je sledil kot senca. Med najbolj živahnimi kolesarji je bil Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki ob skoku z Julianom Alaphilippom (Soudal Quick Step) ni zadel zmagovite kombinacije. Je pa to uspelo njegovemu moštvenemu kolegu Bilbau, ki je znal med 14 ubežniki prihraniti največ moči za zaključek.

Na ciljni črti

Njegov krik olajšanja na ciljni črti je povedal veliko. »Etapo smo začeli povsem osredotočeni. Proučili smo prvih 40 km in pričakovali, da bo dirka težka. V kritičnem trenutku smo imeli pet kolesarjev v ospredju. Matej Mohorič je vseskozi napadal, Fred Wright in drugi tudi. Na neki točki sem videl, da morajo kolesarja Jumba Visme predse spustiti skupino. To je bila moja priložnost, počakal sem na trenutek, ko so bili vsi na robu zmogljivosti. V zadnjih treh kilometrih sem vedel, da sem najhitrejši v skupini, prevzel sem odgovornost in uspelo mi je. V tem trenutku so ven prišla vsa čustva, pravi razlog, da smo si tako želeli to zmago. Ta je za Gina,« je 33-letni Bilbao svojo prvo etapno zmago na Touru posvetil rajnkemu Ginu Mäderju, ki je junija podlegel poškodbam po padcu na dirki po Švici.

Konec petletne suše

Njegovega uspeha sta se razveselila tudi Mohorič in športni direktor pri Bahrainu Victoriousu Gorazd Štangelj. Slavila je tudi kolesarska Španija, za katero se je končala petletna suša na Touru, na katerem je nazadnje v 14. etapi Toura 2018 zmagal Omar Fraile. Vmes so si Slovenci prikolesarili 14 od dosedanjih 15 etapnih zmag na veliki pentlji …

Danes bržčas še ne bo šestnajste, prerez 11. etape je bolj ravninski in pričakovati je, da bodo nadzor prevzele ekipe šprinterjev. Pred nadaljevanjem je sicer Vingegaard v kali zatrl govorice, da bo Wout van Aert že danes zapustil karavano, da bi bil ob ženi ob rojstvu njunega drugega otroka. »Wout ne gre nikamor, ostaja tukaj z nami,« je dejal vodilni Danec.