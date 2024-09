Albert Riera dobil krila

Branilci naslova nogometnega prvaka Celjani so v silovitem naletu. S tretjo zaporedno zmago v tednu dni – v Domžalah so za 3:0 mrežo zatresli Armandas Kučys (3.), Ivan Brnić (65.) in Svit Sešlar (79.) – in desetimi osvojenimi točkami po senzacionalnem domačem porazu proti Primorju (0:3) 25. avgusta, so tako rekoč ujeli največja tekmeca: za Olimpijo zaostajajo le še dve točki, za Mariborčani eno.

Če so še pred tednom dni poskočile delnice Maribora s paketom okrepitev, so se celjske najprej krepko opomogle, po zmagi v zaostalem štajerskem derbiju pa so dobile še višjo vrednost in so na koncu prve četrtine prvenstva blizu šampionski.

Trener Albert Riera je upravičeno dobil dobil krila. »To je šele začetek,« je sporočilo usmeril v zeleno-beli in vijolični tabor. Španec ima prav, celjski potenciali so iz tekme v tekmo močnejši; najprej je prišel reprezentančni premor, v katerem je najlepše darilo prišlo iz Turčije v podobi Svita Sešlarja. Kakšno rušilno moč so Celjani dobili v 22-letnemu Konjičanu, so razkrile zadnje tri tekme: trije goli, mojstrovine, asistence. Sešlarjevim vragolijam je sledil Kučysev strelski izbruh, 21-letni Litovec je že pri štirih golih, pred njim je le še nekdanji vijolični strelec Arnel Jakupović.

Prva liga Telemach Olimpija 9 5 4 0 15:4 19 Maribor 9 5 3 1 19:8 18 Celje 9 5 2 2 16:11 17 Bravo 9 4 4 11 14:7 16 Mura 9 5 1 3 12:10 16 Koper 9 4 2 3 9:4 14 Primorje 8 3 0 5 9:17 9 Nafta 9 2 0 7 8:20 6 Radomlje 8 1 2 5 6:12 5 Domžale 9 0 2 7 5:20 2

Rierov učinek

»Občutki in razpoloženje so drugačni, dvigujemo se. Nikomur ne bom dovolil, da bi popustil,« je tretji zelo pomemben razlog za celjski zasuk razkril Riera, ki ga do naslednjega reprezentančnega premora (od 7. oktobra) čakata dva derbija in gostujoča povrhu: v soboto v Stožicah proti Bravu, in naslednjo nedeljo znova štajerski v Ljudskem vrtu.

Rierov učinek je povezan tudi s časovnico in njegovo značajsko in igralsko selekcijo ter sprejemanjem zamisli. Odkar se je vrnil v Slovenijo, je imel 42-letni Majorčan prav v tem mesecu na voljo dovolj časa za uglaševanje moštva. Četrti in kot najmočnejši adut za naslednje mesece, ki bodo zaradi nastopov v konferenčni ligi peklenski, pa je povezan z zdravstvenim stanjem. Ko bosta »zaceljena« Mark Zabukovnik in Žan Karničnik – bliže vrnitvi v tekmovalni ritem je Korošec –, bodo imeli Celjani, ne le na papirju, temveč tudi dejansko, najmočnejši igralski kader.