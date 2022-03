Žiga Pance: Beljačani nas niso povozili

Sezona je v razširjeni avstrijski ligi za hokejiste SŽ Olimpije končana. Seveda je za zeleno-belo četo boleč poraz z 1:4 na zadnji tekmi št. 7, kar je še posebej v pogovoru z nami po koncu četrtfinalne serije v Beljaku poudaril kapetan zmajev Žiga Pance, vseeno pa prevladuje spoznanje, da se je ta izkušeni hokejist s soigralci v sezoni predstavil v lepi luči.

Veliko pozitivnih ocen si je prislužilo vaše moštvo, ne nazadnje tudi za pristop na tej zadnji tekmi. Navzočim v dvorani iz Slovenije pa ne gre v račun le, zakaj ste bili v prvih sedmih ali osmih minutah tako zadržani v igri in takrat zaostajali že z 0:2.

»Kaj pa vem, ni bilo toliko strahospoštovanja tekmeca, kot si morda kdo misli. Vedeli smo, da bodo Beljačani prileteli v igro, tudi na prejšnjih tekmah so, pa smo jih ustavili. Tudi tokrat smo bili blizu, znižali takoj, a očitno to ni bil naš strelski večer.«

Seveda nekatere stvari ostanejo v slačilnici, pa nam vendarle lahko razkrijete vsaj del pogovorov po uvodni tretjini in nato tudi drugi, ko ste bili spet v zaostanku za dva gola?

»Vsem nam je bilo jasno, da se moramo boriti do zadnjega zvoka sirene. Uresničevali smo to in res si v slačilnici niti med tekmo niti po njej nismo ničesar očitali. Seveda pa nas vse skupaj boli, ko si tako blizu. Povsem drugače je, ko te kdo na štirih ali petih tekmah povozi v seriji. Mi pa smo se proti beljaškemu moštvu vrnili v igro in škoda je, ko za konec ne izkoristiš priložnosti.«

Vi ste bili nekoč v modro-belem dresu beljaškega kluba, med tem pogovorom, ko stojiva tu pod tribuno, domači navijači vzklikajo vaše ime. Je bil tudi za vas poseben občutek igrati v tej četrtfinalni seriji?

»Vedno je lepo priti v okolje, kjer si igral, občutiti to povezavo, prijateljstvo. Na ledu pa je tega konec, za svoje moštvo igraš 60 minut. Zdaj bomo seveda potrebovali nekaj dni, da strnemo misli o tej napeti seriji in na koncu zapravljeni priložnosti.«

Ni še konec sezone, pred vami je še domači finale.

»Drži. Moramo videti, koliko časa bo še Triglav igral v svojem mednarodnem tekmovanju (INL, o. p.). Najprej res potrebujemo nekaj dni počitka, potem pa se je treba še enkrat zbrati v boju za domačo lovoriko.«

Zagotovo pa ste tudi kandidat za seznam risov za svetovno prvenstvo?

»Do takrat je še nekaj časa, v teh dneh smo razmišljali predvsem o končnici ICEHL. A če bom med risi, bom pač še podaljšal sezono.«

In to na prvenstvu skupine B kar v vašem Tivoliju.

»Ni treba daleč potovati, to je seveda prednost. Zdaj res najprej sanjam o počitku, potem pa bomo videli, kako in kaj.«