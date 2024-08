Zgodovinski uspeh: »Aleks Vlah pa naš nezemeljan! Slovenija gre naprej!«

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na zadnji četrtfinalni tekmi olimpijskih iger premagala Norveško s 33:28 in se uvrstila v polfinale. Med Slovenci sta bila najbolj učinkovita Aleks Vlah z enajstimi in Blaž Janc z devetimi goli, vratar Klemen Ferlin pa je zbral devet obramb.

V polfinalu se bodo slovenski rokometaši v petek v Lillu ob 21.30 pomerili z Danci, ki so bili boljši od Švedov. Drugi polfinalni par je Španija - Nemčija.

Družbena omrežja so polna čestitk, mnogi se veselijo velikega uspeha naših športnikov. Objavljamo le nekaj zapisov.

»3, 2, 1 ... konec! Slovenija je v olimpijskem polfinalu. Rokometašem je uspel veliki met, grozd slovenskih navijačev v Parizu pa je takole odšteval do zgodovinskega uspeha.«

»Velik uspeh naših rokometašev in kar treh Koprčanov v ekipi. Iskrene čestitke za borbo in zgodovinsko zmago!,« je objavil Mo Sds Koper na Facebooku.

»Bravo naši rokometaši! Iz dvorane Vitranc v Kranjski Gori, kjer so se rokometaši pripravljali na #paris2024 direktno v polfinale OI Paris 2024,«

»Pred začetkom rokometnega turnirja na OI v Parizu nisem upal na nič, zato sem sedaj iskreno toliko bolj vesel. Rokometaši so premagali z vrhunsko igro Norvežane s 33:28 in se prvič uvrstili v polfinale. Fantje in strokovni štab bravo iz Da se nam tudi malo obrne nekaj v prid na teh igrah. Aleks Vlah pa naš nezemeljan! Slovenija gre naprej!«