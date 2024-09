Zagrebški spektakel spremljalo več medijskih vojn

Podobno kot avgustovski spektakel Gorana Dragića v Stožicah je bila tudi 60. obletnica rojstva enega največjih evropskih košarkarjev vseh časov, Dražena Petrovića, takoj razprodana. »Dražen je in mora biti od vseh nas,« je na četrtkovem spektaklu ponavljala njegova mama Biserka zbranim novinarjem. »Bil je svetovljan. Živel je košarko. Ljudem je želel dati največ,« je še dodala 82-letna Šibeničanka, ki od tragične nesreče, ki se je zgodila pred 31 leti, v sebi nosi veliko bolečino.

V Zagrebu je bilo ob tej priložnosti vse zasnovano na čustvih. Dogodka so se udeležili ljudje iz sveta košarke, ki se ne srečujejo radi, a je ta večer spremenil marsikaj. Veličina človeka, ki je vrata na široko odprl Evropejcem v ligi NBA, predvsem pa njegova predanost delu, športu in treningom še danes veljata za zgled.

Andrej Plenković je prišel na dogodek v družbi otrok. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Spektakel je od marca, ko se je izvedelo zanj, spremljalo več medijskih vojn. Ena največjih je bilo javno in neokusno obračunavanje legende jugoslovanske košarke Zorana Slavnića z Draženovim bratom Aleksandrom. Dogodka se je priljubljeni Moka na koncu vendarle udeležil in prejel velik aplavz zahtevne zagrebške publike. Podobno kot Draženovi nekdanji soigralci iz jugoslovanske reprezentance, Saša Danilović, Žarko Paspalj in Vlade Divac.

Svojemu idolu se je poklonil tudi Sani Bečirović skupaj s svojo grško ekipo. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Virtualni Dražen

Marsikomu pa je v areni zastal dih, ko je v velikem finalu na stekleni LED-parket prikorakala srebrna ekipa z olimpijskih iger 1992. Kot kapetan se je izpod stropa spustil virtualni Dražen, njegov hologram v naravni velikosti, in z glasom kapetana z znamenito številko 4 je po 31 letih pozdravil soigralce, obiskovalce ter vsem zaželel lep večer.

Hologram Dražena Petrovića je izzval veliko čustev. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Neuradno smo izvedeli, da je bila za mamo Biserko pripravljena reševalna služba, če bi bil trenutek zanjo preveč čustven. Obiskovalci so v en glas zapeli uspešnico Kako je dobro vidjeti te opet, arena pa se je od večera poslovila s skladbo Život leti, kapetane!. Med povabljenimi je najbolj izstopal Luka Dončić, ki je ob pozdravu požel velik aplavz in navdušenje občinstva in ob katerem je bil oče Saša. V večeru je užival tudi hrvaški premier Andrej Plenković, ki se je z Luko na vsak način želel fotografirati. Domov je odšel zadovoljen, saj je dejal, da mu je uspelo dobiti posnetek z našim zvezdnikom, Draženovim bratom Acom in mamo Biserko.