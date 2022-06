Zadnje dejanje Slovencev v Braziliji

Branilci naslova v odbojkarski ligi narodov in finalisti zadnjih petih svetovnih prvenstev, na katerih so osvojili po tri zlate kolajne in dve srebrni, so se morali za zmago nad srebrnimi slovenskimi odbojkarji s 3:1 (21, –21, 20, 16) pošteno potruditi. Evropski podprvaki s sončne strani Alp so se pogumno spopadli z izzivom, ki ga lahko v odbojkarskem svetu mirno primerjamo z vzponom na Mont Blanc, če ne celo na Mount Everest.

Igrati z Brazilijo na njenem terenu je izziv, ki mu ni para, odbojka je za nogometom in morda formulo 1 najpriljubljenejši šport v državi. V dvorani Nilson Nelson v prestolnici Brasilii je dvoboj pred dobrimi 4000 gledalci na položaju korektorja začel Mitja Gasparini in Slovenci so pokazali, da glasna podpora brazilskih navijačev zanje ne bo ovira.

Vodili so skoraj ves prvi niz, največ za tri točke, nato je z asom dvorano na noge dvignil Rodriguinho (15:14) in domačini so brez večjih težav pripeljali prvi del dvoboja do uspešnega zaključka. Toda evropski podprvaki so gostiteljem vrnili milo za drago in jih po zaostanku v drugem nizu ujeli: na krilih zanesljivih začetnih udarcev, boljše obrambe ter razigranega najboljšega posameznika dvoboja Roka Možiča (22 točk, od tega 8 v drugem nizu) so osvojili svoj prvi niz v letošnji ligi narodov in izenačili na 1:1.

Lebedew zadovoljen z napredkom

Igro iz zaključka drugega niza so slovenski odbojkarji prenesli tudi v začetek tretjega, nato pa so Brazilci stopili na plin in začeli nezadržno višati prednost kljub nekaj uspešnim serijam Slovencev, ki se tekmecem nikakor niso mogli resneje približati. Poleg Možiča, ki se je izkazal z 59-odstotno uspešnostjo napadov, sta bila junaka tekme še Brazilca Alan z 18 in Rodriguinho s 15 točkami.

»V nekaterih obdobjih smo igrali zelo dobro. Od začetka smo ustvarjali pritisk s servisom, dober je bil tudi sprejem,« je bil z napredkom zadovoljen selektor Mark Lebedew. »Igrali smo pametneje kot proti ZDA, z več rešitvami v napadu in tudi čustvi. Vse to nam je pomagalo pri boljši predstavi. Cilj pa je, da bomo jutri še boljši,« je pred sinočnjim dvobojem z rojaki Avstralci dodal Lebedew. Slovence v manj kot 24 urah čakata dve tekmi, saj drevi (23.00) pred slovesom od Južne Amerike sledi še zaključni dvoboj s Kitajsko.

Točke za Slovenijo: T. Štern 2, Pajenk 11, Planinšič, Kozamernik 7, Gasparini 11, Košenina, Bošnjak, Koncilja, Klobučar, Kovačič, Ž. Štern 8, Videčnik, Ropret 3, Možič 22.