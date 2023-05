Z rekordom do prve lovorike

»Prespali smo v Vitorii,« nam je nekaj po 12. uri povedal trener košarkarjev Gran Canarie, nekdanji kapetan slovenske reprezentance Jaka Lakovič, ko smo ga poklicali po nedeljski večerni tekmi 31. kroga španske lige. Baskonia je slavila po podaljšku s 101:97. To je bila prva tekma po magični sredi, ko je Gran Canaria z Jako Lakovičem na klopi postala zmagovalka evropskega pokala in si priigrala vstopnico za novo sezono evrolige.

»Čeprav je ritem tekem oster, pa smo si vzeli čas in lovoriko dostojno proslavili, potem pa tudi imeli dovolj časa za regeneracijo. To je največji klubski uspeh, to je bil velik dan za cel otok,« priznava 44-letni Lakovič, ki je v finalu porazil Türk Telekom (71:67), vodilno ekipo turške lige. »Z njimi smo v tej sezoni odigrali tri tekme (vse so tudi dobili, op. p.), vse z istim scenarijem. Povedli smo za 20 točk, potem so nas lovili. V finalu se nam je izšlo, bili smo bolj zbrani, samozavestnejši,« se Lakovič ozre na finale, ki so ga odigrali na domačem parketu v Gran Canaria Areni. Eden od junakov zmage je bil tudi 39-letni Oliver Stević, leta 1984 v Šempetru pri Novi Gorici rojeni srbski košarkar.

Prišel tudi Dan Duščak

»Z Oliverjem sva bila v sezoni 2014/15 soigralca v turškem Gaziantepu, ekipo je vodil Jure Zdovc. V tej sezoni je imel težave s poškodbami, zato je igral malce manj. A sem ga hotel imeti poleg, saj imam dva mlada centra Aleksandra Balcerowskega in Khalifo Diopa. Zato sem hotel ob njiju izkušenega veterana, ki nam je dal v finalu zlatih pet minut,« se Lakovič še enkrat ozre na finale, ki je španski košarki prineslo novo trofejo, prvo za Jako v trenerski karieri.

Sicer pa se Lakovič v Španiji počuti kot riba v vodi. Nenazadnje je tu že igral, bil je član Barcelone, kot trener pa se je preizkusil v B ekipi Barcelone, za tem pa še pri Joventutu in Bilbau. V trenerskih vodah se je povsem našel. Zdaj ni več dileme, pa saj jo za Jako nikoli ni bilo. Leta 2016 je sklenil igralsko pot in šel takoj med trenerje.

Gran Canaria je z zmago v evropskem pokalu dosegla največji uspeh v zgodovini. FOTO: BC Gran Canaria

»Košarka je del mojega življenja, imam jo rad. Zato tudi prenašam vse napore in odrekanja, ki jih prinaša. Rad delam. Vse bi storil, da bi bila ekipa in moji igralci uspešni. Zazdaj mi to gre, tako je bilo tudi zadnje tri sezone v Ulmu,« Jaka o tem, kaj mu pomeni košarka. Da bi bil lahko trener, vedo povedati že njegovi nekdanji reprezentančni soigralci. Lakovič je šel v igri vedno prvi v podrobnosti, znal je tudi vse akcije, in je kdaj komu tudi kaj povedal. Bil je tudi ta, ki tudi danes ni pozabil na rojake. V tej sezoni je v klub prišel 20-letni Dan Duščak, včeraj še Aleksej Nikolić.

Prva ljubezen njegova družina

»Dan je okrepil našo drugo ekipo v tretji španski ligi, v kateri je imel odlično sezono. Veliko pa je pomagal tudi naši prvi ekipi, tako na treningu kot na tekmah. Zelo dobro je opravil posel,« Jaka Lakovič ne skriva hvaležnosti do nekdanjega igralca Olimpije in Reala. Hkrati pa se tudi zaveda, da mladim ni lahko ob prehodu v člansko košarko, a iz Lakovičevih besed je razbrati, da se za Danovo prihodnost ne boji.

Poleg košarke pa Lakovičeva ljubezen tudi njegova družina, ki sta si jo ustvarila s Heleno, nekdanjo katalonsko košarkarico, ki je igrala tudi za Slovenijo, danes pa z Jakom vzgajata tri otroke. »Gran Canaria mi omogoča, da vodim ekipo v najboljši ligi in se borim za uvrstitev v končnico. Hkrati sem dobil v Gran Canarii priložnost, da storim korak naprej v evropskem pokalu. Priznam pa, da je bilo po treh letih težko zapustiti nemški Ulm, ki je postal naš drugi dom. A smo se sedaj navadili tudi na Las Palmas, tako na vreme kot na življenje tu. Družina uživa, tega ne bi zamenjali,« dodaja o tem, da so vse odločitve tesno povezane tudi z družino, ki partnerju in očetu stoji ob strani.

Redni del sezone gre h koncu, Gran Canaria bo igrala v četrtfinalu. Vprašanje je le, ali bo redni del sklenila na 6., 7. ali 8. mestu. »V vsakem primeru nas čaka eden od treh velikanov: Barcelona, Real ali Baskonia,« je jasno Lakoviču, ki so mu zaradi konca evropskega pokala prihranjene starocelinske poti in potovanja.

130 tisoč kilometrov so v tej sezoni prepotovali košarkarji Gran Canarie, ki jih vodi Jaka Lakovič.

»Kot je izračunal naš kondicijski trener, smo v tej sezoni naredili med 120 in 130 tisoč kilometrov. Toliko ni prepotovala nobena ekipa v Evropi in niti v ligi NBA. Potovanja so stres, potovanja so napor,« pristavi Lakovič, ki je z mislimi pri sklepni fazi prvenstva. Pred klubom pa je strateška odločitev, da se pripravi, če pač sprejme vozovnico za evroligo, za nastop na najvišji ravni – tako tekmovalno kot organizacijsko.

»Klub se mora odločiti glede proračuna, kako naprej, to so strateške odločitve. Košarka se ne bo končala s prihodnjo sezono, temveč se bo igrala naprej. Zato morajo biti odločitve pametne in v dobro kluba, da ohrani svojo stabilnost,« realno proti evroligi pogleduje Jaka Lakovič, ki mu je klub že marca podaljšal pogodbo do konca sezone 2024/2025.