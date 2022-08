Z Jokićem na kavico, nato na spektakel

Leta 2017 je Luka Dončić odpotoval na svoje prvo evropsko prvenstvo kot ne docela izbrušen dragulj. Pet let pozneje pričakuje svoj drugi eurobasket malone kot Cullinan, največji diamant na svetu s 3106 karati. Pri njem so tudi besede tako redke kot dragi kamni, toda pred drevišnjim dvobojem slovenske košarkarske reprezentance s Srbijo ob 20.15 v že dolgo razprodanih Stožicah si je vzel nekaj minut tudi za domačo sedmo silo. Spregovoril je o svojih septembrskih pričakovanjih, seveda tudi o rivalstvu in prijateljstvu z dvakratnim MVP lige NBA Nikolo Jokićem. Enega od najboljših košarkarjev na svetu častijo po vsem svetu, a sam se drži reka ljubo doma, kdor ga ima. Pri 23 letih vztraja, da bo vedno branil barve Slovenije, če mu bodo le dopuščale klubske obveznosti in če bo zdrav: »V reprezentanci preprosto uživam. Vzdušje je vedno odlično, vsi se zelo dobro razumemo, saj nihče noče biti nekaj posebnega. Mojih občutkov se zavedajo tudi šefi moštva Dallas Mavericks, zato me ne omejujejo, niti mi ne postavljajo pogojev.« Kot zvezdnik mora seveda nositi največji del pritiska zaradi pričakovanja javnosti. A z njim se dobro kosa že od rosne mladosti. »Naš cilj mora biti vedno odličje, in tako bo tudi na letošnjem EP, kamor bomo šli po zlato kolajno. Vedno si moraš želeti biti prvi in vse moraš storiti, da bi se ti želja uresničila. Soočanje s pritiskom je lahko tudi lepo. Pred eurobasketom 2017 ga nismo čutili, saj ni nihče računal, da bi se lahko vključili v boj za kolajne. A prijetno je videti, kako se vsi trudijo, da bi te premagali in vrgli s prestola,« pravi čudežni slovenski mladenič.

Veliko je dobrih

Danes bodo moč slovenske izbrane vrste preizkusili evropski podprvaki Srbi, ki bodo za razliko od zadnjega EP močnejši za Nikolo Jokića. Kaj si Luka Dončić obeta od spektakla v Stožicah? »Bolj kakovostni kot so tekmeci, bolje se lahko uigravaš, zato bomo videli, kje smo dva tedna pred začetkom prvenstva. Srbija nam bo ponudila dober izziv, saj sodi v krog favoritov za EP, v katerega bi uvrstil še Litvo, Francijo, Italijo, Grčijo ... Veliko je dobrih reprezentanc,« meni. Na eurobasketu bosta Slovenijo poskušala ustaviti Jokić in Giannis Antetokounmpo, najboljša košarkarja zadnjih štirih sezon v ligi NBA. Kolikšen izziv je to za tretjega evropskega člana elitne peterke? »Srbija in Grčija sta zaradi njiju veliko močnejši, toda igralo bo še veliko dobrih košarkarjev in moštev. Zato niti ne vem, če se bomo med seboj sploh spopadli na prvenstvu. Proti Nikoli sicer rad igram. Je vrhunski košarkar, je nekakšen organizator igre in center v eni osebi, hkrati pa super fant. Seveda se bova srečala in šla tudi na kavico,« razkriva ponos Ljubljane, Slovenije in Dallasa. Ali mu konkurenca z njima krepi apetit, da bi tudi sam prišel do lovorike MVP v ZDA? »Seveda, kdo pa je ne želi osvojiti? A če bi lahko izbiral, bi se raje odločil za šampionski prstan ob zmagoslavju mojega moštva. Upajmo, da bo prišel tudi ta dan,« priznava Luka Dončić.