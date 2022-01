Z bergel in postelje do 21. zvezdice

Pred odprtim prvenstvom Avstralije v tenisu se je vse vrtelo okrog Novaka Đokovića, po njem se vsi klanjajo Rafaelu Nadalu. Španec se je v finalu kot ptič Feniks dvignil iz pepela, uprizoril preobrat po zaostanku z 0:2 v nizih in po petih urah in 24 minutah čudovitega dvoboja premagal favorita Daniila Medvedjeva za 21. lovoriko za grand slam, s katero je na večni lestvici prehitel Đokovića in Rogerja Federerja.

Na osrednjem igrišču Rod Laver Arene so Avstralci minuli konec tedna prišli na svoj račun. V soboto so častili Ashleigh Barty, ki je v finalu ženskega turnirja ugnala Američanko Danielle Collins s 6:3, 7:6 (2) in deželi tam spodaj po 44 letih prinesla zmago na prvem grand slamu sezone. Včeraj po eni uri zjutraj pa je 15.000 gledalcev dalo stoječe ovacije 35-letnemu Nadalu, ki je po petih urah in 24 minutah ugnal številko 2 Medvedjeva. Med gledalci je bil tudi 83-letni Rod Laver, ki je OP Avstralije osvojil trikrat v 60. letih prejšnjega stoletja.

Levoroki zvezdnik z Majorke je bil star 18 let, ko je leta 2005 osvojil prvi slam na OP Francije in pozneje postal peščeni kralj s 13 naslovi na Roland-Garrosu. Na betonu Melbourne Parka je pred tem zmagal le leta 2009. Letošnja zmaga – 2:6, 6:7 (5), 6:4, 6:4, 7:5 – je bila verjetno njegova največja v karieri, vsekakor pa najbolj čustvena, kot je tudi priznal Rafa.

»Še pred nekaj meseci nisem vedel, ali bom še kdaj igral tenis. Niti predstavljati si ne morete, kako sem se boril, da sem zdaj tu pred vami. Podpora, ki ste mi jo dali v teh treh tednih, bo ostala za večno zapisana v mojem srcu,« je od ponosa žarel Nadal, četrti igralec, ki je vsakega od največjih štirih turnirjev osvojil vsaj dvakrat. Kmalu bosta minili dve leti, odkar je nazadnje slavil v Parizu. Je tudi tretji najstarejši igralec v odprti eri (od 1970) s slamom za Kenom Rosewallom in Federerjem.

17 let mineva od prve zmage Rafaela Nadala na turnirju za grand slam.

Španec je četrtič v karieri zmagal po zaostanku z 0:2 v nizih, ampak prvič v finalu. Pet nizov je terjal tudi njegov dvoboj z Medvedjevom v finalu OP ZDA 2019. Rus ostaja pri enem slamu, ki ga je osvojil lani v New Yorku. »Težko je povedati kaj pametnega po petih urah in pol tenisa in takšnem porazu. Čestitam ti, Rafa, kar si danes storil, je neverjetno. Mislil sem, da se boš utrudil, morda si se, a bil si le še boljši. Zares si izjemen šampion,« je poraz športno priznal 25-letni Medvedjev, ki je pred tem v polfinalu uprizoril zasuk po 0:2 proti Felixu Auger-Aliassimu.

Ne podcenjuj šampiona

Nadalova zgodba je res neverjetna. Avgusta lani mu je kariero prekinila dedna kostna bolezen v levi nogi, zaradi katere je moral spremeniti slog igre, decembra pa je dolgo okreval po hudem covidu-19. Med prvimi, ki so čestitali šestemu igralcu na lestvici ATP, je bil Federer. »Pred meseci sva se šalila, ali bova nadaljevala na berglah. Čestitke mojemu prijatelju in tekmecu, ki je postal prvi igralec z 21 naslovi. Nikdar ne podcenjuj šampiona!« je na družabnem omrežju zapisal 40-letni Švicar, ki še ni obupal, da bi postal najboljši vseh časov.

Pa še zanimivost, ki potrjuje, da statistika prikriva bistvo: Nadal je izstrelil 3 ase (Medvedjev 23) in 69 winnerjev (Medvedjev 76) ter storil 68 nevsiljenih napak (Medvedjev 52) ...