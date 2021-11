Vučićevih milijon evrov, Novakov 22. slam

Na euru jih ni bilo, a na glavno sceno so se Srbi vrnili v velikem slogu. V Lizboni so na kolena v infarktni končnici spravili Cristiana Ronalda in Portugalce (2:1, Dušan Tadić 33., Aleksandar Mitrović 90.; Renato Sanches 3.) in med rojaki sprožili val navdušenja.

Na svetovno prvenstvo v Katarju so se neposredno uvrstili tudi Hrvati, na čakanju pa je še ena reprezentanca z območja nekdanje Jugoslavije: Severna Makedonija je osvojila drugo mesto in se bo za SP potegovala v dodatnih kvalifikacijah.

Evropski udeleženci SP V Katar so se med evropskimi reprezentancami že uvrstile Danska, Nemčija, Francija, Belgija, Hrvaška, Srbija, Španija.

Kot da bi osvojil že svoj 22. veliki slam, in ne 21., še vedno edinstvenega, se je snelo tudi največjemu srbskemu športniku in enemu največjih v zgodovini športa Novaku Đokoviću. Uspeh svojih rojakov je pospremil v hotelski sobi v Torinu z glasnim vzklikanjem. »Gremo, gremo, gremo!« se je drl.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je »narodni banki« že naročil dvig milijon evrov, kolikor je reprezentanci obljubil za uvrstitev na SP. Nogometaši najbrž ne potrebujejo njegove miloščine, večina je že krepkih milijonarjev.

Srbija je v nedeljo malo pred 23. uro zvečer izbruhnila. Ljudje so rajali od Beograda do Niša, Novega Sada in še naprej. Mitrovićev gol v 90. minuti za 2:1 je bil nagrada za minulo delo glavnega arhitekta privlačne in moške Srbije na igrišču Dragana Stojkovića - Piksija. Nekdanji zvezdnik jugoslovanskega nogometa, legenda Crvene zvezde, si je, kot bi rekel njegov prijatelj Srečko Katanec ali nekdanji igralci in navijači Marseilla, prislužil poklon chapeau bas (klobuk dol).

Makedonci kot Slovenci

Piksiju, ki je svoj trenerski jaz oblikoval daleč od Evrope in balkanske zavisti ter metanja polen pod noge na Japonskem in Kitajskem, je uspelo, česar njegovim predhodnikom ni niti ob uvrstitvah na velika tekmovanja: Srbija je skozi kvalifikacije odraščala, se oblikovala in se nazadnje tudi igrala. V Lizboni je Portugalce potolkla v domala vseh prvinah, Ronaldo si zlepa ni opomogel. Po tekmi je nahrulil tudi glavnega krivca za spodrsljaj – selektorja ​Fernanda Santosa. Izbral je obrambno taktiko, misleč, da bo Srbe zlomil z bliskovitimi nasprotnimi napadi. Oba skupaj sta nato potolažila rojake. »Zanesljivo se bomo uvrstili na SP!«



Stojkovićeva Srbija je bila vrhunska. Manjka ji le še rutina, ki jo premorejo Hrvati. Ti so v Splitu resda s srečnim avtogolom odpravili Ruse, a z avtoriteto in zrelostjo na igrišču pokazali, da spadajo v kategorijo najmočnejših na stari celini. Srbijo je Stojković sestavljal, Hrvaško je Zlatko Dalić pomlajeval.



V senci velikih tradicijo malih iz nekdanje SFRJ pišejo v Severni Makedoniji. Po čudežu Slovenije, preboju na zemljevid BiH, morajo Makedonci (osvojili so štiri točke več kot Slovenija) za ponovitev slovenskega podviga in zaporedne uvrstitve na veliko tekmovanje (le v obratnem vrstnem redu, najprej EP, zdaj SP) preskočiti še zadnjo oviro v dodatnih kvalifikacijah. Podceniti jih ne kaže, edini so vzeli tri točke najučinkovitejšim v kvalifikacijah Nemcem, ki so zabili kar 36 golov. In zadali še en »jugoslovanski« udarec Romunom, šele tretjim v skupini J.