Vrhunska sezona za slovenskega šampiona: Roglič je gospod 100 odstotkov

Gospod 100 odstotkov, to je Primož Roglič v sezoni 2023, saj je v njej nastopil na štirih etapnih dirkah in na vseh tudi slavil zmago. Z zadnjo na dirki po Burgosu je dosegel še en mejnik v svoji izjemni karieri, nekdanji smučarski skakalec je dobil skupni seštevek že 20 etapnih preizkušenj. A za 33-letnega Zasavca je ta čas najbolj pomembno to, da je pokazal vrhunsko pripravljenost pred Vuelto, ki se bo v soboto začela v Barceloni.

»Počutil sem se dobro, čeprav je bilo spet zelo vroče. Naši fantje so imeli vse pod nadzorom, na koncu pa je šlo na vso moč. Ni bilo lahko, vendar je bilo zame lepo, da sem si v noge povrnil nekaj višje intenzivnosti. Vesel sem zmage,« je slovenski kapetan ekipe Jumbo Visma povedal po sobotni zmagi v kraljevski in sklepni 5. etapi dirke po Burgosu.

Na ciljnem vzponu na Lagunas de Neila (7 km, 8,7-odstotni povprečni naklon) je branil dobre pol minute prednosti pred Aleksandrom Vlasovom (Bora Hansgrohe) in Adamom Yatesom (UAE) ter jo na koncu oplemenitil z drugo etapno zmago v minulem tednu.

Svoj sezonski izkupiček je povečal na 12 zmag. V karieri poklicnega kolesarja, ki jo je leta 2013 začel v dresu novomeške Adrie Mobil, jih ima že 77, od tega okroglih 20 v skupnih seštevkih etapnih dirk. Od dirke po Azerbajdžanu 2014 do dirke po Burgosu 2023 se je uveljavil kot eden od najboljši kolesarjev za enotedenske dirke vseh časov. Tudi njegov tritedenski izplen še zdaleč ni zanemarljiv, za pasom ima že tri Vuelte in en Giro. Med najbolj prestižnimi večdnevnimi preizkušnjami v njegovem življenjepisu manjkata le Tour de France in dirka po Švici.

Največji španski izziv

Če se bo vse izšlo po njegovih načrtih, se bo 17. septembra v Madridu pridružil Robertu Herasu (2000, 2003, 2004, 2005) kot rekorder po številu zmagoslavij na dirki po Španiji. To bo eden od največjih izzivov v njegovi karieri.

Konkurenca na Vuelti bo najmočnejša doslej, saj Roglič na njej ne bo imel opravka le z branilcem lanske zmage in novopečenim svetovnim prvakom v vožnji na čas Remcom Evenepoelom (Soudal Quick Step), temveč tudi z moštvenim kolegom Jonasom Vingegaardom, ki bo rumeni majici na Touru poskušal dodati še rdečo na Vuelti.

Je zato Roglič obsojen na vlogo druge violine v nizozemski ekipi, v kateri bodo na Vuelti nastopili še Jan Tratnik, Sepp Kuss, Wilco Kelderman, Dylan van Baarle, Attila Valter in Robert Gesink? Odgovor bomo dobili šele na španskih cestah, vendar je nekaj gotovega. Zasavski as je v življenjski formi, na Kristusova leta se je kolesarsko »postaral« kot najbolj plemenita vina. Prelomna je bila lanska Vuelta, po Tourih 2021 in 2022 tretja zaporedna tritedenska dirka, ki jo je zaradi padcev končal predčasno.

Kolesarska karavana je morda pričakovala njegov zaton, vendar je sledila operacija rame, predvsem pa psihično »resetiranje«, po katerem šampion nepozabnih majskih Višarij in Gira še ni naredil napačnega obrata pedal.